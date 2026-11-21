Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Pour la première de Carlos Vicens, l’OL s’est imposé à Lille (1-0). Lens a de son côté été tenu en échec par Toulouse (1-1) lors des débuts de Didier Digard.

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Le multiplex de Ligue 1 disputé samedi soir a livré quatre résultats importants dans la course au classement↗. Lyon a réalisé la principale performance de la soirée en remportant son déplacement au stade Pierre-Mauroy, tandis que Lens, Monaco et Strasbourg ont dû se contenter d’un résultat nul ou d’une défaite.

Lyon réussit la première de Carlos Vicens à Lille

Après sa défaite à Brest avant la trêve, l’OL a réagi sur la pelouse de Lille↗, invaincu depuis cinq journées et dauphin du PSG avant cette rencontre. Les Lyonnais, privés notamment de Morton, Sulc et Openda, ont ouvert le score juste avant la pause par Mads Bidstrup, à la 40e minute. Lille a tenté de réagir après la pause, sans parvenir à véritablement mettre en difficulté le bloc lyonnais. Nuamah a vu un second but refusé par la VAR pour une faute de Bidstrup sur Özer, mais l’OL a conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Cette victoire permet à Lyon de grimper à la quatrième place, tandis que le LOSC ne compte plus qu’un point d’avance sur son adversaire.

Lens ne gagne pas pour la première de Didier Digard

À Bollaert, le RC Lens a bien↗ débuté face à Toulouse en multipliant les offensives et les corners. Les Toulousains ont toutefois ouvert le score contre le cours du jeu par Jacen Russell-Rowe, qui a repris une frappe repoussée de Tengstedt à la 39e minute. Michaël Cuisance a égalisé dès la reprise d’une frappe sous la barre. Malgré plusieurs occasions, dont une situation pour Sotoca et une dernière opportunité de Sima, Lens n’a pas réussi à arracher la victoire, Guillaume Restes ayant notamment effectué plusieurs arrêts décisifs. Les Sang et Or restent onzièmes.

Monaco et Strasbourg également battus

Monaco a été accroché à domicile par Auxerre (1-1). Romain Faivre avait donné l’avantage à l’AJA avant l’égalisation d’Edan Diop à la 82e minute, un résultat qui laisse l’ASM à la huitième place. Enfin, Brest s’est imposé à Strasbourg (1-0) grâce à Noah Edjouma, buteur à la 22e minute. Les Brestois occupent désormais la sixième place, alors que le Racing reste treizième.