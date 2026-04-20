Ligue 1 : Lyon se paye le PSG… l’OM dégringole au classement !

La victoire surprise de l’Olympique Lyonnais sur le Paris Saint-Germain (2-1) bouleverse la hiérarchie en Ligue 1. Ce résultat impacte directement l’Olympique de Marseille, désormais relégué à la 6e place. À quelques journées de la fin, la lutte pour l’Europe se resserre considérablement.

Lyon frappe fort au Parc des Princes

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Porté par son duo offensif lusophone, l’Olympique Lyonnais a signé une performance majeure sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Dès la 6e minute, Endrick, servi par Afonso Moreira, a ouvert le score d’une frappe du gauche. Une entame idéale confirmée quelques minutes plus tard : cette fois, Endrick a rendu la pareille à Afonso Moreira, auteur du break après une contre-attaque éclaire (18e).

Dominé dans l’intensité en première période, le PSG n’avait plus été mené de deux buts à la pause au Parc des Princes en Ligue 1 depuis 2012. Malgré une réaction progressive, les Parisiens se sont heurtés à un Dominik Greif impérial dans le but lyonnais. Le gardien slovaque s’est notamment illustré en repoussant un penalty de Gonçalo Ramos.

L’OM rétrogradé à la 6e place

La réduction du score tardive de Khvicha Kvaratskhelia (90e+4) n’a pas suffi pour le PSG. Ce succès permet à Lyon de grimper à la 3e place de Ligue 1, relançant totalement la course au podium.



Conséquence directe : l’Olympique de Marseille recule à la 6e position. Dans une lutte extrêmement serrée avec Lille, Rennes et Monaco, le club marseillais voit ses ambitions européennes fragilisées à l’approche du sprint final.

Privé de marge d’erreur, l’OM devra réagir rapidement pour rester dans la course aux places qualificatives pour les compétitions européennes. La dynamique actuelle du championnat confirme une fin de saison particulièrement ouverte, où chaque résultat redistribue les cartes.