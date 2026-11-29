Olympique de Marseille s’impose face à AJ Auxerre (0-2). Cette rencontre comptait pour la 12e journée de Ligue 1.
AJ Auxerre – Olympique de Marseille : 0-2
Olympique de Marseille s’impose face à AJ Auxerre (0-2). A. Gouiri a ouvert le score pour Olympique de Marseille (6e). Igor Paixão a fixé le score pour Olympique de Marseille (45+5e), sur penalty.
Le programme de la 12e journée
Programme et résultats de la 12e journée
|Stade Brestois 29
|1-0
|Paris FC
|Angers SCO
|2-5
|RC Lens
|Havre Athletic Club
|1-3
|RC Strasbourg Alsace
|Le Mans FC
|2-1
|LOSC Lille
|OGC Nice
|4-1
|Estac Troyes
|Paris Saint-Germain
|2-0
|FC Lorient
|AJ Auxerre
|0-2
|Olympique de Marseille
|Toulouse FC
|dim. 29/11 – 17h15
|Stade Rennais FC
|Olympique Lyonnais
|dim. 29/11 – 20h45
|AS Monaco