Olympique de Marseille s’impose face à AJ Auxerre (0-2). Cette rencontre comptait pour la 12e journée de Ligue 1.

AJ Auxerre – Olympique de Marseille : 0-2

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Olympique de Marseille s’impose face à AJ Auxerre (0-2). A. Gouiri a ouvert le score pour Olympique de Marseille (6e). Igor Paixão a fixé le score pour Olympique de Marseille (45+5e), sur penalty.

Le programme de la 12e journée