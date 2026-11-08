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Olympique de Marseille s’impose face à RC Lens (1-2). Cette rencontre comptait pour la 10e journée de Ligue 1.

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RC Lens – Olympique de Marseille : 1-2

Olympique de Marseille s’impose face à RC Lens (1-2). A. Gouiri a ouvert le score pour Olympique de Marseille (2e). F. Thauvin a ensuite marqué pour RC Lens (20e). K. Abdallah a fixé le score pour Olympique de Marseille (82e).

Le programme de la 10e journée

Programme et résultats de la 10e journée
Toulouse FC 3-1 RC Strasbourg Alsace
AJ Auxerre 0-1 Paris FC
Paris Saint-Germain 1-0 Estac Troyes
Stade Rennais FC 1-2 LOSC Lille
Angers SCO 0-2 OGC Nice
Stade Brestois 29 2-0 Olympique Lyonnais
Havre Athletic Club 0-2 FC Lorient
Le Mans FC 1-1 AS Monaco
RC Lens 1-2 Olympique de Marseille
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