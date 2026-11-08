Olympique de Marseille s’impose face à RC Lens (1-2). Cette rencontre comptait pour la 10e journée de Ligue 1.
RC Lens – Olympique de Marseille : 1-2
Olympique de Marseille s’impose face à RC Lens (1-2). A. Gouiri a ouvert le score pour Olympique de Marseille (2e). F. Thauvin a ensuite marqué pour RC Lens (20e). K. Abdallah a fixé le score pour Olympique de Marseille (82e).
Le programme de la 10e journée
|Toulouse FC
|3-1
|RC Strasbourg Alsace
|AJ Auxerre
|0-1
|Paris FC
|Paris Saint-Germain
|1-0
|Estac Troyes
|Stade Rennais FC
|1-2
|LOSC Lille
|Angers SCO
|0-2
|OGC Nice
|Stade Brestois 29
|2-0
|Olympique Lyonnais
|Havre Athletic Club
|0-2
|FC Lorient
|Le Mans FC
|1-1
|AS Monaco
|RC Lens
|1-2
|Olympique de Marseille