Olympique de Marseille s’impose face à RC Lens (1-2). Cette rencontre comptait pour la 10e journée de Ligue 1.

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RC Lens – Olympique de Marseille : 1-2

Olympique de Marseille s’impose face à RC Lens (1-2). A. Gouiri a ouvert le score pour Olympique de Marseille (2e). F. Thauvin a ensuite marqué pour RC Lens (20e). K. Abdallah a fixé le score pour Olympique de Marseille (82e).

Le programme de la 10e journée