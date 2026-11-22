Paris FC s’impose face à Angers SCO (4-0). Cette rencontre comptait pour la 11e journée de Ligue 1. Olympique de Marseille – Le Mans FC se jouera le 22/11 à 20h45.

Paris FC – Angers SCO : 4-0

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Paris FC s’impose face à Angers SCO (4-0). P. Zabi a ouvert le score pour Paris FC (47e). L. Koleosho a ensuite marqué pour Paris FC (55e). M. Lopez a ensuite marqué pour Paris FC (65e). D. Coppola a fixé le score pour Paris FC (72e).

Le programme de la 11e journée