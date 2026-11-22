Paris FC s’impose face à Angers SCO (4-0). Cette rencontre comptait pour la 11e journée de Ligue 1. Olympique de Marseille – Le Mans FC se jouera le 22/11 à 20h45.
Paris FC – Angers SCO : 4-0
Paris FC s’impose face à Angers SCO (4-0). P. Zabi a ouvert le score pour Paris FC (47e). L. Koleosho a ensuite marqué pour Paris FC (55e). M. Lopez a ensuite marqué pour Paris FC (65e). D. Coppola a fixé le score pour Paris FC (72e).
Le programme de la 11e journée
|Estac Troyes
|3-1
|Havre Athletic Club
|OGC Nice
|2-3
|Paris Saint-Germain
|RC Lens
|1-1
|Toulouse FC
|LOSC Lille
|0-1
|Olympique Lyonnais
|AS Monaco
|1-1
|AJ Auxerre
|RC Strasbourg Alsace
|0-1
|Stade Brestois 29
|Paris FC
|4-0
|Angers SCO
|FC Lorient
|dim. 22/11 – 17h15
|Stade Rennais FC
|Olympique de Marseille
|dim. 22/11 – 20h45
|Le Mans FC