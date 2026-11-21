Paris Saint-Germain s’impose face à OGC Nice (2-3). Cette rencontre comptait pour la 11e journée de Ligue 1. Olympique de Marseille – Le Mans FC se jouera le 22/11 à 20h45.

OGC Nice – Paris Saint-Germain : 2-3

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Paris Saint-Germain s’impose face à OGC Nice (2-3). M. Amoura a ouvert le score pour OGC Nice (8e). S. Mayulu a ensuite marqué pour Paris Saint-Germain (31e). D. Doué a ensuite marqué pour Paris Saint-Germain (32e). Ferran Torres a ensuite marqué pour Paris Saint-Germain (85e). A. Abdi a fixé le score pour OGC Nice (90+5e).

Le programme de la 11e journée