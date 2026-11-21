Paris Saint-Germain s’impose face à OGC Nice (2-3). Cette rencontre comptait pour la 11e journée de Ligue 1. Olympique de Marseille – Le Mans FC se jouera le 22/11 à 20h45.
OGC Nice – Paris Saint-Germain : 2-3
Paris Saint-Germain s’impose face à OGC Nice (2-3). M. Amoura a ouvert le score pour OGC Nice (8e). S. Mayulu a ensuite marqué pour Paris Saint-Germain (31e). D. Doué a ensuite marqué pour Paris Saint-Germain (32e). Ferran Torres a ensuite marqué pour Paris Saint-Germain (85e). A. Abdi a fixé le score pour OGC Nice (90+5e).
Le programme de la 11e journée
|Estac Troyes
|3-1
|Havre Athletic Club
|OGC Nice
|2-3
|Paris Saint-Germain
|RC Lens
|sam. 21/11 – 20h45
|Toulouse FC
|LOSC Lille
|sam. 21/11 – 20h45
|Olympique Lyonnais
|AS Monaco
|sam. 21/11 – 20h45
|AJ Auxerre
|RC Strasbourg Alsace
|sam. 21/11 – 20h45
|Stade Brestois 29
|Paris FC
|dim. 22/11 – 15h00
|Angers SCO
|FC Lorient
|dim. 22/11 – 17h15
|Stade Rennais FC
|Olympique de Marseille
|dim. 22/11 – 20h45
|Le Mans FC