RC Lens s’impose face à Angers SCO (2-5). Cette rencontre comptait pour la 12e journée de Ligue 1. AJ Auxerre – Olympique de Marseille se jouera le 29/11 à 15h00.

Angers SCO – RC Lens : 2-5

À lire aussi : Ligue 1 : le programme de la journée ↗

RC Lens s’impose face à Angers SCO (2-5). A. El Ouazzani a ouvert le score pour Angers SCO (20e). A. Sima a ensuite marqué pour RC Lens (43e). A. El Ouazzani a ensuite marqué pour Angers SCO (48e). A. Sima a ensuite marqué pour RC Lens (64e). A. Sima a ensuite marqué pour RC Lens (70e). A. Sima a ensuite marqué pour RC Lens (76e). A. Sima a fixé le score pour RC Lens (81e).

Le programme de la 12e journée