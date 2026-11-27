Stade Brestois 29 s’impose face à Paris FC (1-0). Cette rencontre comptait pour la 12e journée de Ligue 1. AJ Auxerre – Olympique de Marseille se jouera le 29/11 à 15h00.

Stade Brestois 29 – Paris FC : 1-0

À lire aussi : Ligue 1 : le programme de la journée ↗

Stade Brestois 29 s’impose face à Paris FC (1-0). L. Zogbé a ouvert le score pour Stade Brestois 29 (21e).

Le programme de la 12e journée