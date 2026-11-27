Stade Brestois 29 s’impose face à Paris FC (1-0). Cette rencontre comptait pour la 12e journée de Ligue 1. AJ Auxerre – Olympique de Marseille se jouera le 29/11 à 15h00.
Stade Brestois 29 – Paris FC : 1-0
Stade Brestois 29 s’impose face à Paris FC (1-0). L. Zogbé a ouvert le score pour Stade Brestois 29 (21e).
Le programme de la 12e journée
Programme et résultats de la 12e journée
|Stade Brestois 29
|1-0
|Paris FC
|Angers SCO
|sam. 28/11 – 17h15
|RC Lens
|Havre Athletic Club
|sam. 28/11 – 20h45
|RC Strasbourg Alsace
|Le Mans FC
|sam. 28/11 – 20h45
|LOSC Lille
|OGC Nice
|sam. 28/11 – 20h45
|Estac Troyes
|Paris Saint-Germain
|sam. 28/11 – 20h45
|FC Lorient
|AJ Auxerre
|dim. 29/11 – 15h00
|Olympique de Marseille
|Toulouse FC
|dim. 29/11 – 17h15
|Stade Rennais FC
|Olympique Lyonnais
|dim. 29/11 – 20h45
|AS Monaco