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Toulouse FC s’impose face à Stade Rennais FC (3-2). S. Oppong a ouvert le score pour Toulouse FC (2e). C. Tengstedt a ensuite marqué pour Toulouse FC (21e). T. Jørgensen a ensuite marqué pour Toulouse FC (63e). E. Lepaul a ensuite marqué pour Stade Rennais FC (90+5e). E. Lepaul a fixé le score pour Stade Rennais FC (90+12e), sur penalty.

Toulouse FC s’impose face à Stade Rennais FC (3-2). Cette rencontre comptait pour la 12e journée de Ligue 1.

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