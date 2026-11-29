Toulouse FC s’impose face à Stade Rennais FC (3-2). Cette rencontre comptait pour la 12e journée de Ligue 1.
Toulouse FC – Stade Rennais FC : 3-2
Toulouse FC s’impose face à Stade Rennais FC (3-2). S. Oppong a ouvert le score pour Toulouse FC (2e). C. Tengstedt a ensuite marqué pour Toulouse FC (21e). T. Jørgensen a ensuite marqué pour Toulouse FC (63e). E. Lepaul a ensuite marqué pour Stade Rennais FC (90+5e). E. Lepaul a fixé le score pour Stade Rennais FC (90+12e), sur penalty.
Le programme de la 12e journée
|Stade Brestois 29
|1-0
|Paris FC
|Angers SCO
|2-5
|RC Lens
|Havre Athletic Club
|1-3
|RC Strasbourg Alsace
|Le Mans FC
|2-1
|LOSC Lille
|OGC Nice
|4-1
|Estac Troyes
|Paris Saint-Germain
|2-0
|FC Lorient
|AJ Auxerre
|0-2
|Olympique de Marseille
|Toulouse FC
|3-2
|Stade Rennais FC
|Olympique Lyonnais
|dim. 29/11 – 20h45
|AS Monaco