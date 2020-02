Marcel Dib ne comprend pas comment l’OM peut être dans cette situation financière…

Extrait du dernier DFM avec Marcel Dib. L’ancien milieu de terrain de l’OM est abasourdi par les problèmes financiers de l’OM qui pourraient compliquer sérieusement le mercato estival 2020, Ligue des Champions ou pas…

L’OM va bien sportivement mais mal financièrement. Les erreurs de l’ère Garcia vont devoir être remboursées et le déficit est énorme. Malgré une qualification possible en Ligue des Champions, l’été devrait être régit par l’austérité. Une situation que Marcel Dib a bien du mal à comprendre…

Je n’y crois pas à ces problèmes, ça me semble trop gros — Dib

« On parle de départs, alors qu’avec le championnat que l’on fait et je pense que l’on va terminer second, on devrait parler d’arrivées… C’est malheureux, un club comme l’Olympique de Marseille avec tout ce que cela représente, la ville, les marseillais, le maillot mythique, l’état d’esprit dans ce stade, il y a une magie quand même… que l’on arrive à parler de ça (problèmes financiers du club), c’est dingue. Je n’y crois pas à ces problèmes, ça me semble trop gros. C’est inquiétant car j’étais au stade pour le match face à Strasbourg et tous les marseillais, le public pense à l’année prochaine et avoir une grosse équipe… » Marcel Dib – source : FCMarseille

Pour voir ou revoir ce DFM en intégralité :

Après le petit match nul 0-0 de l’OM à Bordeaux, Débat Foot Marseille (DFM) accueille Marcel Dib avant le déplacement à Saint-Etienne ce mercredi…







Benjamin Courmes est qui présente ce DFM avec notre journaliste Nicolas Filhol et notre consultant Jean Charles de Bono. Au menu le décrassage de ce Bordeaux OM, les Paris, la mauvaise nouvelle Thauvin, le non mercato et l’avant-match ASSE vs OM. Marcel Dib nous livre son regard sur l’OM actuel…

Le Sommaire :

Décrassage : #FCGBOM

Les paris FCM

Gros débat : Thauvin, le coup dur !

Petit débat : Quels enseignements du non mercato hivernal ?

Avant match #FCGBOM

Bon visionnage !