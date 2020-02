[Info FCM] : Une perte officielle de 91M€ l’an dernier pour l’OM !

L’Olympique de Marseille a connu un exercice 2018/19 extrêmement compliqué achevée à la cinquième place en Ligue 1 après d’importants efforts financiers les saisons précédentes. Forcément, le résultat comptable est désastreux…

C’est officiel, l’Olympique de Marseille a essuyé l’an dernier une perte de 91 417 859 €.

Le document ci-dessus est tiré des comptes consolidés de la société mère de l’OM, Eric Soccer. Sans surprise, le gouffre est considérable.

McCourt a tout de même inclus quelques sécurités…

Si l’unique publication des comptes consolidés rend désormais la lecture des dépenses de l’OM plus difficiles à effectuer, elle permet d’avoir un regard global sur l’ensemble des investissements effectués par Frank McCourt.

Ainsi on apprend dans le document Eric Soccer concernant la saison 2018/19 que la société (et donc son actionnaire unique, McCourt) ne fait pas qu’éponger les dettes sans espoir de remboursement. Il a ainsi inclus une clause de retour à meilleure fortune sur un abandon de créances de 78M€. Même si ce mécanisme est dépendant de bons résultats financiers et donc rend extrêmement hypothétique le remboursement de la somme avancée (les Louis-Dreyfus peuvent d’ailleurs en témoigner), il constitue tout de même une sécurité qui nous avait échappé jusque là… Mais peut-être aussi simplement un détail anecdotique actuellement.

La situation financière du club n’est guère reluisante même si McCourt a continué d’injecter d’importants montants dans le club l’an dernier…