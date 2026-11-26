Passé par le centre de formation de l’OM entre 2018 et 2020, Mehdi Baaloudj devrait poursuivre sa carrière à l’échelon inférieur. Selon Foot Mercato, l’attaquant algérien est proche de rejoindre l’US Orléans, actuellement 14e de Ligue 3.

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Mehdi Baaloudj pourrait donc retrouver un championnat qu’il connaît déjà. D’après les informations de FootMercato↗, le joueur de 25 ans est en discussions avancées avec l’US Orléans, qui cherche à renforcer son effectif dans le cadre de la lutte pour le maintien. L’ancien pensionnaire du centre de formation marseillais évolue sans club depuis cet été.

Une expérience déjà confirmée en troisième division

Baaloudj a déjà évolué à ce niveau sous les couleurs de Versailles lors de la saison 2023-2024. Il avait alors inscrit huit buts et délivré trois passes décisives en 25 rencontres, une production qui avait marqué son passage dans le championnat. Au cours de sa carrière, l’attaquant est également↗ passé par Guingamp, Martigues, Clermont et Rodez. Son parcours comprend aussi des sélections avec l’Algérie chez les moins de 20 ans et les Espoirs, avant cette possible arrivée à Orléans.