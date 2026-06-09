Mondial 2026 : Ces 13 anciens de l’OM qui vont faire parler d’eux cet été !

À deux jours du coup d’envoi d’une édition historique : 48 équipes, trois pays hôtes, plusieurs anciens joueurs de l’Olympique de Marseille ont répondu présent à l’appel de leur sélectionneur respectif.

Favoris pour certains, outsiders pour d’autres, ils seront nombreux à défendre les couleurs de leur nation sur le sol américain.

Rabiot avec les Bleus

La fin de l’aventure marseillaise d’Adrien Rabiot restera dans les mémoires pour de mauvaises raisons. Impliqué dans une bagarre avec Jonathan Rowe en toute fin de mercato estival 2025, le milieu de terrain avait quitté l’OM dans une atmosphère délétère. Mais Rabiot a su rebondir avec brio du côté de l’AC Milan, retrouvant régularité et crédit sous les ordres de Massimiliano Allegri.

Résultat : Didier Deschamps lui a de nouveau fait confiance et l’a intégré dans sa liste des 26. Avec une France qui figure parmi les grands favoris de la compétition, l’ancien Parisien a une belle occasion de marquer l’histoire.

Mbemba et Bakambu, vers un parcours historique ?

L’histoire entre Chancel Mbemba et l’OM avait pourtant tout d’un conte. Défenseur central majeur, élu meilleur joueur africain de Ligue 1 lors de la saison 2022-2023, le Congolais semblait indéboulonnable au Vélodrome. Mais l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais a tout changé. Sanctionné à la suite d’une altercation avec Ali Zarrak, Mbemba s’est retrouvé écarté du groupe avant de quitter définitivement le club. Il retrouvera pour ce Mondial le maillot des Léopards de la République Démocratique du Congo, sélectionné par Sébastien Desabre. À ses côtés, Cédric Bakambou, dont le passage à Marseille n’aura guère laissé de traces dans les mémoires.

Kolasinac, le bourreau de l’Italie

Il est sans doute l’un des symboles les plus forts de ce Mondial 2026 côté surprises. Sead Kolasinac et la Bosnie-Herzégovine ont réalisé l’exploit d’éliminer l’Italie lors des barrages disputés le 31 mars dernier, privant la Squadra Azzurra d’une troisième Coupe du Monde consécutive. Une performance retentissante pour une nation qui n’en finit plus de grandir sur la scène internationale. À l’OM, l’arrière gauche avait eu du mal à s’imposer à ses débuts, avant de devenir un titulaire incontournable sous Igor Tudor à partir de janvier 2022. Cette résilience, il l’a manifestement conservée.

Azzedine Ounahi renaît à Gérone

Le milieu international marocain a quitté l’OM avec une étiquette de flop, malgré une technique au dessus de la moyenne, l’ancien angevin recruté à l’hiver 2023 n’aura pas su convaincre dans la cité phocéenne. Même si son club de Gérone a été relégué en deuxième division espagnole, le milieu conserve une cote en sélection. Il accompagnera le capitaine de la sélection : Nayef Aguerd.

Elye Wahi, une occasion de briller ?

Arrivé à l’été 2024 pour le début de l’ère Roberto De Zerbi, l’attaquant qui évoluait à Nice pour cette deuxième partie de saison défendra les couleurs de la Côte d’Ivoire. En difficulté à l’OM, il aura à coeur de performer avec sa sélection et pourrait attirer les projecteurs sur lui.

Ismaël Koné, leader du milieu canadien ?

Appelé par Jesse Marsch, il retrouvera un certain Derek Cornelius la sélection canadienne pour ce Mondial à domicile. Arrivé de Watford à la demande de Roberto De Zerbi en 2024, le milieu n’aura pas convaincu et sera envoyé en prêt à option d’achat à Sassuolo (qui s’est attaché ses services définitivement lors du mercato hivernal 2026).

Cinq Lions de la Téranga, une ambition commune

Ils seront pas moins de cinq anciens Olympiens à défendre les couleurs du Sénégal aux États-Unis. Tous retenus par le sélectionneur Pape Thiaw, Édouard Mendy, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Bamba Dieng formeront un groupe marseillais dans le groupe sénégalais. Pape Gueye ayant inscrit l’unique but de la dernière finale de la CAN avec les Lions de la Téranga qui abordent cette compétition avec ambition, forts de leur statut de champions d’Afrique en titre.

De flop marseillais à star du Sporting Lisbonne

L’histoire de Luis Suarez : l’homonyme colombien du légendaire attaquant uruguayen est celle d’une renaissance. Arrivé à l’OM à l’été 2022 en provenance de Grenade (Epagne), le buteur avait déçu en Provence, incapable de confirmer les espoirs placés en lui. Direction le Sporting Portugal, où il s’est métamorphosé. Auteur notamment du but décisif face au Paris Saint-Germain en phase de ligue de la Ligue des Champions cette saison, il s’est imposé comme l’un des joueurs en forme du moment. Une leçon de persévérance, et peut-être un regret de plus pour l’OM.

Ces anciens marseillais ont, malgré leur passage raté à l’Olympique de Marseille, su rebondir et aborderont ce Mondial avec des sélections tout autant ambitieuses les unes que les autres.

Paul Laffisse