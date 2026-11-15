Le mercato hivernal s’annonce mouvementé chez plusieurs concurrents de l’Olympique de Marseille. Toujours sous surveillance de la DNCG, Lyon pourrait être contraint de vendre un ou deux joueurs en janvier. Le club rhodanien risque également de perdre un défenseur convoité par l’AC Milan. De son côté, le PSG pourrait voir une piste offensive lui échapper. Voici les trois informations mercato de la semaine.

Voir sur YouTube

À quelques semaines de l’ouverture du mercato de janvier, les clubs de Ligue 1 commencent à préparer leurs prochains mouvements. Entre impératifs financiers et besoins sportifs, certains dossiers pourraient avoir des conséquences importantes sur la deuxième partie de saison.

1. Lyon pourrait sacrifier deux joueurs sous la pression de la DNCG

La situation financière de l’Olympique Lyonnais reste préoccupante. Selon les informations de L’Équipe, relayées par Foot Mercato, les dirigeants espèrent réaliser une à deux ventes dès janvier afin d’apporter de nouvelles liquidités.

Le départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal, contre une indemnité estimée à 5 millions d’euros, ne suffit pas à résoudre les difficultés du club.

Deux joueurs sont notamment évoqués : Pavel Šulc et Ernest Nuamah.

Le premier, blessé au ménisque fin octobre, pourrait difficilement faire l’objet d’un transfert important cet hiver. Le second dispose d’une valeur marchande intéressante après un début de saison marqué par six buts et une passe décisive en quatorze rencontres, selon Foot Mercato.

Une situation délicate pour Carlos Vicens, qui vient de prendre la succession de Fonseca et doit maintenir Lyon dans la course aux places européennes.

Nous revenions cette semaine sur les nouvelles contraintes financières de l’OL et les départs envisagés pour janvier↗.

2. L’AC Milan veut récupérer Athekame dès janvier

Autre dossier sensible pour Lyon : l’avenir de Zachary Athekame.

Prêté par l’AC Milan jusqu’à la fin de la saison, le latéral droit suisse pourrait retourner en Italie plus tôt que prévu.

Selon La Gazzetta dello Sport, relayée par Foot Mercato, les dirigeants milanais souhaitent renforcer leur défense lors du mercato hivernal et envisagent de rappeler le joueur.

L’opération nécessiterait toutefois un accord avec Lyon, accompagné d’une éventuelle compensation financière pour mettre fin au prêt.

Ce possible départ constituerait un nouveau problème pour Carlos Vicens, déjà confronté à un effectif susceptible d’être réduit par les ventes attendues cet hiver.

Le dossier présente également un intérêt pour Marseille. Athekame avait été approché par l’OM durant l’été, avant de choisir Lyon. Le défenseur avait d’ailleurs expliqué pourquoi il avait préféré rejoindre l’OL malgré les contacts avec Marseille↗.

3. Le PSG refroidi par Benfica pour Prestianni

Le Paris Saint-Germain pourrait connaître une déception sur le marché des jeunes talents.

Selon Foot Mercato, le club parisien suit notamment Gianluca Prestianni, ailier argentin de 20 ans évoluant au Benfica Lisbonne.

Mais le club portugais entend conserver son joueur et travaille activement à sa prolongation.

Vendredi, le président du Benfica, Rui Costa, s’est montré particulièrement optimiste sur l’avancée des négociations.

« Tout est presque prêt et tout se déroule sans le moindre problème », a-t-il assuré lors d’un déplacement à Cantanhede, dans des propos relayés par Foot Mercato.

Une déclaration qui laisse entrevoir un accord prochain entre le joueur et les dirigeants lisboètes.

Pour le PSG, cette perspective compliquerait un éventuel recrutement, même si aucune offre parisienne n’a été annoncée.

Le dossier reste donc ouvert tant que la prolongation de Prestianni n’est pas officiellement signée.