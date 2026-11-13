L’Olympique Lyonnais n’en a pas terminé avec ses difficultés financières. Après le départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal, le club rhodanien pourrait être contraint de se séparer d’un ou deux joueurs importants lors du mercato hivernal. Selon L’Équipe, la DNCG maintient une pression importante sur l’OL, dont les finances restent fragiles malgré les efforts réalisés ces derniers mois.

Après avoir perdu son entraîneur en pleine saison, l’Olympique Lyonnais pourrait connaître d’autres départs majeurs dès janvier. Si le transfert de Paulo Fonseca au Sporting Portugal a rapporté environ 5 millions d’euros au club rhodanien, cette rentrée d’argent ne suffit pas à résoudre ses difficultés économiques.

Selon L’Équipe, les dirigeants lyonnais espèrent réaliser une à deux ventes durant le mercato hivernal pour poursuivre leur redressement financier.

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Nuamah et Šulc concernés par les départs ?

Plusieurs joueurs pourraient être concernés par cette nécessité de vendre.

Le nom de Pavel Šulc est notamment évoqué. Mais le milieu offensif tchèque, blessé au ménisque fin octobre, devrait rester indisponible plusieurs mois. Une situation qui complique sérieusement l’hypothèse d’un transfert dès janvier.

Autre possibilité : Ernest Nuamah. L’ailier ghanéen réalise un bon début de saison, avec 6 buts et une passe décisive en 14 rencontres, selon Foot Mercato. Sous contrat jusqu’en 2028, il représente une valeur marchande intéressante pour l’OL.

Le dossier Zachary Athekame pourrait également évoluer. Prêté par l’AC Milan, le latéral suisse serait toujours suivi de près par son club, qui envisagerait de le récupérer dès cet hiver. Un retour anticipé nécessiterait toutefois un accord entre les différentes parties.

Pour Lyon, ces mouvements représenteraient autant de solutions financières potentielles que de risques sportifs.

Un mercato délicat pour Carlos Vicens

Le nouveau technicien lyonnais, Carlos Vicens, arrive donc dans un contexte particulièrement compliqué.

Successeur de Paulo Fonseca, parti au Sporting Portugal en pleine saison↗, l’ancien adjoint de Pep Guardiola doit maintenir l’OL dans la course aux places européennes tout en composant avec les contraintes imposées à son club.

Le problème est connu : Lyon doit réduire ses dépenses et générer de nouvelles recettes, sans affaiblir excessivement son effectif.

L’OL reste soumis à un encadrement de sa masse salariale. Son rapport financier annuel confirme également la nécessité de poursuivre les cessions de joueurs pour respecter sa trajectoire économique.

Une situation qui rappelle celle de l’Olympique de Marseille. Comme nous l’expliquions récemment dans notre article sur les nouvelles exigences de la DNCG envers l’OM↗, le club phocéen pourrait lui aussi devoir vendre cet hiver malgré son redressement sportif.

Les deux Olympiques partagent donc une difficulté majeure : concilier ambitions européennes et réduction des dépenses. Le président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler, avait d’ailleurs comparé les situations financières de Lyon et Marseille↗, tout en soulignant leurs différences.

Pour Carlos Vicens, le mercato de janvier s’annonce déjà comme un premier obstacle important. Après avoir perdu Fonseca, Lyon pourrait devoir sacrifier un ou deux éléments de son effectif pour poursuivre son assainissement financier, alors que la qualification européenne reste essentielle à son modèle économique.