L’avenir d’André-Frank Zambo Anguissa au Napoli s’annonce incertain. Selon le journaliste italien Nicolò Schira, les discussions concernant une prolongation de contrat n’ont toujours pas abouti. L’ancien milieu de terrain de l’OM pourrait ainsi quitter le club italien dès le mercato hivernal.

À 30 ans, André-Frank Zambo Anguissa pourrait vivre un tournant dans sa carrière. Devenu un élément important du Napoli depuis son arrivée en 2021, l’international camerounais n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat.

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Sur son compte X, le journaliste Nicolò Schira fait le point sur sa situation :

« Il n’y a pas d’accord pour la prolongation de contrat entre Frank Anguissa et Napoli, à ce jour. Le milieu de terrain pourrait quitter Napoli lors de la fenêtre de transfert hivernale. »

Naples pourrait envisager une vente en janvier

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Anguissa entrera dans les six derniers mois de son engagement en janvier prochain. Sans prolongation, Naples pourrait envisager son transfert afin d’éviter de le perdre gratuitement l’été suivant.

Aucune offre ni négociation avec un autre club n’a toutefois été annoncée.

Passé par l’OM entre 2015 et 2018, Anguissa avait notamment participé à l’épopée marseillaise jusqu’en finale de la Ligue Europa. Transféré ensuite à Fulham, il s’est imposé en Serie A après son arrivée à Naples.

Ses performances avaient rapidement séduit la presse italienne, comme nous le rapportions dans notre article sur ses débuts réussis au Napoli↗.

Son nom avait également été évoqué pour un éventuel retour à Marseille au printemps 2025↗. Mais aucun élément ne permet aujourd’hui d’établir un nouvel intérêt de l’OM.

Pour Naples, la question est désormais de savoir si un accord peut encore être trouvé avec Anguissa avant l’ouverture du mercato de janvier.