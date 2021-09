Mercato ex OM: Naples est sous le charme d’un ancien marseillais !

Prêté avec une option d’achat de 15 millions d’euros à Naples, André Frank Zambo Anguissa a effectué des débuts tonitruants avec l’équipe napolitaine…

Près de trois ans après son départ de l’Olympique de Marseille, André Frank Zambo Anguissa fait aujourd’hui le bonheur de Naples. Prêté par Fulham avec une option d’achat de 15 millions d’euros, le milieu de terrain camerounais a effectué des débuts de feu sous la tunique napolitaine le week-end dernier. D’après la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis souhaiterait déjà l’acheter définitivement en faisant baisser le prix de l’option d’achat.

Zambo Anguissa a vraiment fait un gros match – Johann Crochet

Dans l’After Foot sur RMC, Johann Crochet a évoqué les débuts convaincants d’André Frank Zambo Anguissa face à la Juventus.

« Côté napolitain, on a souligné les progrès réalisés avec le ballon depuis l’arrivée de Luciano Spaletti. C’est pas étonnant, c’est un entraîneur reconnu pour la qualité de son jeu de manière globale et de ce qu’il met en place sur le terrain. On a surtout été très impressionné par Zambo Anguissa. J’ai retenu quelques commentaires dans la presse italienne. Un journaliste italien a écrit qu’il lui rappelait Yaya Touré. À Naples, on s’attendait à voir un Tiémoué Bakayoko bis avec tous les raccourcis très faciles et peu qualitatifs. Ses feintes de corps, ses dribbles courts pour effacer le pressing, c’était vraiment très bon, c’était du très haut niveau. Les qualités des transmissions étaient vraiment bien assurées. Il a vraiment fait un gros match. Naples le voulait depuis un certain temps et il va sans doute prendre la place au milieu de terrain avec Fabian Ruiz, c’est un duo qui est assez intéressant. » Johann Crochet – Source : L’After Foot RMC (13/09/2021)