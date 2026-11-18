Un an et demi après son transfert de l’Olympique de Marseille à l’Inter Milan, Luis Henrique traverse une période particulièrement compliquée. L’ancien Olympien, qui avait pourtant disputé 43 rencontres la saison dernière, a quasiment disparu des plans de Cristian Chivu. Selon la presse italienne, la concurrence dans les couloirs pourrait désormais précipiter son départ dès le mercato hivernal.

Le changement de statut est brutal pour Luis Henrique. Transféré de l’OM à l’Inter Milan à l’été 2025, le Brésilien avait progressivement trouvé du temps de jeu lors de sa première saison en Italie, profitant notamment de l’indisponibilité de Denzel Dumfries.

Mais la situation a complètement changé depuis le début de l’exercice 2026-2027.

Dans un article publié ce mercredi 18 novembre↗, le journaliste italien Lorenzo Di Benedetto, pour Tuttomercatoweb, décrit un joueur désormais devenu excédentaire dans l’effectif milanais.

Une évolution qui pourrait avoir des conséquences importantes sur son avenir.

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Cinq joueurs pour quatre places : Luis Henrique serait le grand perdant

Le problème de l’ancien Marseillais s’explique principalement par la concurrence dans les couloirs de l’Inter.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, relayées mardi par plusieurs médias italiens, les hiérarchies semblent désormais clairement établies.

À gauche, Federico Dimarco occupe le poste de titulaire, avec Carlos Augusto comme première alternative.

À droite, Djed Spence aurait pris l’avantage sur ses concurrents, tandis qu’Andy Diouf représente désormais une solution de rotation privilégiée.

Dans cette organisation, Luis Henrique apparaît comme le cinquième joueur pour seulement quatre places dans la rotation habituelle.

L’ascension de Spence serait particulièrement préjudiciable au Brésilien.

L’international anglais, arrivé durant l’été, avait pourtant connu une préparation perturbée et des débuts compliqués. Mais ses dernières prestations lui auraient permis de convaincre progressivement Cristian Chivu.

À l’inverse, Luis Henrique n’aurait pas réussi à profiter de cette période pour s’imposer.

De 43 rencontres à seulement 209 minutes en Serie A

La différence avec la saison précédente est particulièrement marquante.

Lors de l’exercice 2025-2026, Luis Henrique avait participé à 43 rencontres, toutes compétitions confondues, sous les couleurs de l’Inter Milan.

Cette saison, son utilisation s’est considérablement réduite.

Selon les chiffres publiés par la presse italienne à la mi-novembre, l’ancien Marseillais totalise seulement 209 minutes en Serie A, auxquelles s’ajoutent 17 minutes en Ligue des champions.

Il n’a notamment débuté que deux rencontres de championnat, face à Cagliari et Bologne.

Une situation aggravée par une blessure musculaire contractée en octobre.

Touché à l’adducteur gauche, le Brésilien a manqué plusieurs semaines de compétition. Son retour à l’entraînement collectif, confirmé le 12 novembre, doit désormais lui permettre de retrouver une place dans le groupe de Chivu.

Mais cette guérison ne garantit pas un retour dans la rotation.

D’après Tuttomercatoweb, l’Inter envisagerait toujours un départ en janvier si le joueur ne parvient pas rapidement à inverser la tendance.

L’Inter pourrait récupérer une partie de son investissement

La dimension économique pourrait également peser dans la décision des dirigeants milanais.

Comme nous l’évoquions dimanche sur Football Club de Marseille↗, l’Inter serait disposée à étudier des offres lors du prochain mercato hivernal.

Selon Tuttosport, une somme comprise entre 20 et 25 millions d’euros pourrait permettre d’envisager un transfert.

L’objectif serait notamment de dégager des ressources pour financer de nouvelles arrivées.

L’ancien Marseillais avait été recruté pour environ 25 millions d’euros, bonus compris. Une opération dans cette fourchette permettrait donc au club italien de récupérer une grande partie de son investissement.

Plusieurs destinations avaient déjà été évoquées lors du précédent mercato, notamment Bournemouth et l’AS Roma.

Mais aucune négociation avancée ni aucune offre concrète pour janvier n’a été confirmée à ce stade.

Quelques semaines pour convaincre Chivu ?

Pour Luis Henrique, les prochaines rencontres pourraient être déterminantes.

Désormais rétabli de sa blessure musculaire, le Brésilien doit retrouver du rythme et tenter de modifier les choix de son entraîneur.

Mais avec Spence, Diouf, Dimarco et Carlos Augusto devant lui dans la hiérarchie annoncée par la presse italienne, la tâche s’annonce compliquée.

Un départ dès janvier reste une hypothèse, et non une décision officialisée par l’Inter.

Dix-huit mois après avoir quitté Marseille, Luis Henrique se retrouve donc à un tournant de sa carrière. L’ancien Olympien doit rapidement retrouver du temps de jeu, sous peine de devoir envisager un nouveau transfert pour relancer sa progression.