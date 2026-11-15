L’aventure de Luis Henrique à l’Inter Milan pourrait connaître un nouveau tournant. Recruté à l’OM pour environ 25 millions d’euros à l’été 2025, l’ailier brésilien peine toujours à s’imposer en Italie. Selon Tuttosport, les dirigeants milanais envisageraient de le vendre dès janvier pour récupérer entre 20 et 25 millions d’euros.

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Un an et demi après son départ de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique pourrait déjà changer de club. Le Brésilien de 24 ans traverse une nouvelle période compliquée à l’Inter Milan, où son temps de jeu s’est considérablement réduit.

Selon les informations de Tuttosport, relayées samedi par le média italien Passione Inter, les Nerazzurri seraient désormais disposés à étudier son transfert lors du prochain mercato hivernal.

Seulement 209 minutes en Serie A cette saison

La situation sportive de Luis Henrique ne s’est pas améliorée depuis le début de l’exercice 2026-2027.

Selon la presse italienne, l’ancien Marseillais n’a disputé que 209 minutes en cinq apparitions de Serie A, auxquelles s’ajoutent 17 minutes en Ligue des champions.

Dans l’effectif de Cristian Chivu, la concurrence s’est renforcée. Djed Spence, Andy Diouf, Carlos Augusto et Federico Dimarco disposent de davantage de crédit dans les couloirs, réduisant considérablement les possibilités de l’ancien Olympien.

Une situation qui confirme les difficultés déjà observées la saison dernière. En mai, nous évoquions les doutes de l’Inter concernant l’avenir de Luis Henrique↗, après un exercice durant lequel il n’avait jamais réussi à s’imposer durablement.

L’Inter prête à accepter entre 20 et 25 M€ ?

D’après Tuttosport, l’Inter envisagerait une vente comprise entre 20 et 25 millions d’euros, afin de réinvestir cette somme dans son effectif.

Une estimation inférieure aux 30 millions d’euros espérés par les dirigeants milanais au printemps dernier. À l’époque, la presse italienne évoquait déjà un possible départ de Luis Henrique↗.

Le Brésilien avait été transféré de Marseille à Milan durant l’été 2025 pour environ 25 millions d’euros. Une vente dans la fourchette actuellement évoquée permettrait donc aux Italiens de récupérer une grande partie de leur investissement initial.

Plusieurs clubs avaient manifesté leur intérêt lors du précédent mercato, notamment Bournemouth et l’AS Roma, mais aucune opération n’avait abouti.

Aucune offre concrète n’est annoncée pour janvier à ce stade. L’Inter serait toutefois prête à envisager une séparation si une proposition satisfaisante se présente et si le joueur accepte sa destination.

Pour Luis Henrique, un nouveau transfert pourrait permettre de retrouver le temps de jeu qui lui manque depuis son départ de Marseille.