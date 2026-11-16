Un an et demi après son transfert de l’Olympique de Marseille à l’Inter Milan, Luis Henrique traverse une période particulièrement compliquée. L’ailier brésilien ne parvient plus à trouver sa place dans l’effectif de Cristian Chivu. Selon la presse italienne, les dirigeants milanais envisageraient désormais de le vendre dès janvier, pour un montant compris entre 20 et 25 millions d’euros. Une somme potentiellement inférieure à celle investie pour le recruter à l’OM.

Le départ de Luis Henrique vers l’Inter Milan devait marquer une nouvelle étape dans la carrière du Brésilien. Transféré durant l’été 2025 après une dernière saison convaincante avec l’Olympique de Marseille, l’ancien Olympien espérait franchir un cap en rejoignant l’un des grands clubs de Serie A.

Mais dix-sept mois plus tard, la situation est bien différente. Après une première saison mitigée en Italie, Luis Henrique connaît un exercice 2026-2027 encore plus compliqué.

Au point que l’Inter pourrait désormais envisager de s’en séparer.

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Seulement 226 minutes disputées cette saison

Selon les informations de Tuttosport, reprises le 14 novembre par Tuttomercatoweb↗, Luis Henrique a considérablement reculé dans la hiérarchie de Cristian Chivu.

Le Brésilien n’a disputé que 209 minutes en cinq rencontres de Serie A depuis le début de la saison. Son utilisation en Ligue des champions est encore plus limitée, avec seulement 17 minutes sur le terrain.

Au total, l’ancien Marseillais ne compte donc que 226 minutes dans ces deux compétitions.

La concurrence s’est particulièrement renforcée dans les couloirs de l’Inter.

Sur le côté droit, Djed Spence a progressivement gagné du terrain, tandis qu’Andy Diouf représente une autre solution pour l’entraîneur roumain.

À gauche, Federico Dimarco et Carlos Augusto disposent également d’une longueur d’avance.

Une situation qui laisse peu de perspectives à Luis Henrique, désormais considéré comme une solution de complément.

Une blessure qui n’a rien arrangé

À ces difficultés sportives se sont ajoutés des problèmes physiques.

Fin octobre, Luis Henrique a été victime d’une blessure à l’adducteur gauche, qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Le Brésilien a toutefois repris l’entraînement collectif le 12 novembre et devrait pouvoir retrouver le groupe de Cristian Chivu pour le prochain déplacement à l’Atalanta.

Mais son retour ne garantit pas une amélioration de son temps de jeu.

Selon la presse italienne, les progrès réalisés par ses concurrents pourraient même rendre sa situation encore plus délicate.

Dans ces conditions, la direction de l’Inter réfléchirait déjà à une séparation lors du prochain mercato.

L’Inter prête à le revendre entre 20 et 25 M€ ?

C’est l’information principale révélée par la presse italienne.

Selon Tuttosport, l’Inter Milan serait disposée à étudier des offres comprises entre 20 et 25 millions d’euros pour Luis Henrique dès le mois de janvier.

Le club lombard privilégierait une vente définitive afin de récupérer des liquidités et de les réinvestir dans son effectif.

Une perspective intéressante au regard du montant de son transfert depuis Marseille.

En juin 2025, l’OM avait vendu Luis Henrique pour 23 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter 2 millions d’euros de bonus.

À l’époque, le Brésilien sortait de sa meilleure saison marseillaise, avec neuf buts et dix passes décisives toutes compétitions confondues.

Son départ avait permis à Marseille de réaliser l’une des ventes les plus importantes de son histoire.

Aujourd’hui, l’Inter pourrait donc récupérer une somme proche de son investissement initial, voire inférieure selon le montant réellement obtenu.

Il convient néanmoins de préciser que les 20 à 25 millions d’euros évoqués constituent une estimation de la presse italienne, et non une offre déjà formulée par un club.

La Roma et Bournemouth déjà intéressés cet été

La situation de Luis Henrique avait déjà suscité plusieurs interrogations durant le dernier mercato estival.

Comme nous l’expliquions sur FCM au mois d’août↗, l’AS Roma avait notamment manifesté son intérêt pour l’ancien Marseillais.

Le club romain souhaitait renforcer ses couloirs, mais aucune opération n’avait finalement abouti.

Selon la presse italienne, Bournemouth avait également étudié son profil, tandis que plusieurs formations turques s’étaient renseignées.

Le Brésilien aurait préféré attendre une éventuelle opportunité en Premier League, plutôt que de rejoindre le championnat turc.

Ces pistes pourraient éventuellement être réactivées en janvier, même si aucun nouvel intérêt concret n’est annoncé à ce stade.

Pour Luis Henrique, la priorité pourrait désormais être de retrouver du temps de jeu après plusieurs mois difficiles.

L’OM avait-il finalement réalisé une bonne opération ?

Avec le recul, le transfert de Luis Henrique apparaît comme une opération financière intéressante pour Marseille.

Recruté en 2020 pour environ huit millions d’euros, le Brésilien avait connu des débuts compliqués à l’OM avant de retrouver du temps de jeu lors de son prêt à Botafogo.

Son retour à Marseille avait ensuite marqué le début de sa progression.

Après avoir été repositionné dans un rôle de piston droit, notamment sous Jean-Louis Gasset, Luis Henrique avait confirmé ses qualités avec Roberto De Zerbi.

Sa dernière saison olympienne, conclue avec neuf buts et dix passes décisives, avait convaincu l’Inter de miser sur lui.

Mais le passage dans un championnat différent et la concurrence au sein d’un effectif ambitieux ont considérablement compliqué son adaptation.

Aujourd’hui, l’Inter envisagerait déjà de se séparer d’un joueur recruté pour près de 25 millions d’euros, alors que Marseille avait réussi à le valoriser après plusieurs saisons irrégulières.

Pour l’OM, cette vente a permis de dégager une rentrée financière importante. Pour le joueur, l’aventure italienne reste en revanche loin des attentes initiales.

Reste désormais à savoir si Luis Henrique parviendra à convaincre Cristian Chivu de lui accorder davantage de temps de jeu ou si le mercato de janvier marquera déjà la fin de son passage à l’Inter Milan.