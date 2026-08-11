Mercato ex OM : changement de cap pour Henrique ?

Un an après son départ de l’OM, Luis Henrique pourrait déjà quitter l’Inter Milan. L’ancien Marseillais serait suivi par l’AS Roma, mais aussi par plusieurs clubs de Premier League. L’Inter valoriserait son joueur à 30 millions d’euros.

Luis Henrique suivi par l’AS Roma

Arrivé à l’Inter Milan en provenance de l’Olympique de Marseille à l’été 2025, Luis Henrique pourrait déjà changer de club. Selon Gianluca Di Marzio, l’AS Roma s’est positionnée sur le Brésilien.

Aucune offre ni aucun accord n’a toutefois été annoncé à ce stade. Plusieurs formations de Premier League seraient également intéressées par son profil. L’Inter Milan aurait fixé sa valorisation à environ 30 millions d’euros.

Une première saison mitigée

Luis Henrique a disputé 43 matchs avec l’Inter lors de la saison 2025-2026, pour un but et deux passes décisives en 2 253 minutes. Malgré un temps de jeu conséquent, l’ancien joueur de l’OM n’aurait pas totalement convaincu.

Son avenir pourrait donc rapidement s’inscrire loin de Milan. L’intérêt de l’AS Roma ouvre en tout cas une première piste concrète pour le Brésilien, un an seulement après son départ de Marseille.

L’Inter prépare aussi ses couloirs

En parallèle, l’Inter Milan travaille sur d’autres profils pour renforcer ses couloirs. Djed Spence, joueur de Tottenham, fait notamment partie des pistes évoquées.

Pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise concernant Luis Henrique. Le mercato pourrait néanmoins offrir un nouveau point de chute à l’ancien Marseillais, avec l’AS Roma et plusieurs clubs anglais à l’affût.