Mercato: l’OM a tenté de recruter cette révélation de Ligue 1 !

Très actif durant le mercato estival avec pas moins de treize arrivées, l’Olympique de Marseille a tenté de recruter une révélation de Ligue 1.

Le mercato estival de l‘OM a été très mouvementé avec pas moins de treize arrivées. D’après les informations du média TWM, la direction olympienne a tenté de recruter une pépite qui évolue en Ligue 1.

Junior Kroupi n’était pas loin de signer à l’OM

L’avant-centre du FC Lorient, classé dans les soixante talents mondiaux par The Guardian, était dans le viseur de Pablo Longoria. Auteur d’un doublé face à l’Olympique Lyonnais le 8 octobre dernier, le fils d’Elie Kroupi, vainqueur de la Coupe de France avec le club breton en 2002, a signé son premier contrat professionnel la saison passée, malgré le vif intérêt de l’OM et du Paris Saint-Germain. « Pouvoir suivre les traces de mon père est un grand signe de fierté, pour lui, pour ma famille et évidemment pour moi. J’ai tout pour m’épanouir et progresser à Lorient« , avait confié le joueur de 17 ans.

Pour son premier match avec l’Equipe de France U18, Eli Junior Kroupi (17 ans) est déjà BUTEUR 🇫🇷👏 C’est son quatrième but de la saison toutes compétitions confondues. Ce jeune attaquant est extrêmement prometteur 💎 pic.twitter.com/YaH7nNzgGz — Footballogue (@Footballogue) October 16, 2023

Alliant technique et créativité, l’international Espoirs a également brillé au niveau national en inscrivant neuf buts en autant de rencontres avec l’Équipe de France des moins de 17 ans. Promu avec la sélection U18, Kroupi a marqué lors de son premier match.