Alors que l’Olympique de Marseille envisagerait un retour d’André-Frank Zambo Anguissa, la concurrence pourrait encore s’intensifier. Selon la presse anglaise, Sunderland pourrait profiter de la situation contractuelle du milieu camerounais pour tenter de le recruter dès janvier. Déjà intéressé l’été dernier, le club de Premier League disposerait d’arguments financiers importants pour concurrencer l’OM, également confronté à l’intérêt de Besiktas et de la Juventus.

Le dossier André-Frank Zambo Anguissa continue d’agiter la presse européenne à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. En fin de contrat en juin 2027 avec Naples, l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger son aventure en Italie.

Une situation qui attire plusieurs clubs, dont Marseille, où un retour du Camerounais est évoqué depuis plusieurs jours.

Mais un nouvel obstacle pourrait compliquer les ambitions olympiennes : la concurrence d’un club de Premier League.

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Sunderland pourrait revenir à la charge pour Anguissa

Dans un article publié le 17 novembre↗, le média britannique Sport Witness, sous la plume du journaliste Sean Lunt, explique que Sunderland pourrait disposer d’une nouvelle opportunité pour recruter André-Frank Zambo Anguissa.

Le club anglais avait déjà tenté d’attirer le milieu camerounais durant le mercato estival.

Selon Sport Witness, Sunderland avait notamment été associé à une offre en août dernier, avant que des informations ne présentent le joueur comme proche d’une arrivée au Stadium of Light.

Le transfert n’avait finalement pas abouti et Anguissa était resté à Naples.

Mais les difficultés rencontrées par le club italien pour prolonger son contrat pourraient relancer le dossier.

Le média anglais estime que Sunderland pourrait désormais profiter de cette situation pour revenir à la charge dès janvier.

Aucune nouvelle offre de Sunderland n’est toutefois confirmée à ce stade. Il s’agit d’une possibilité évoquée par la presse britannique, fondée sur l’intérêt manifesté durant l’été et l’évolution de la situation contractuelle du joueur.

Un retour en Premier League, huit ans après Fulham ?

Pour Anguissa, un transfert en Angleterre représenterait un retour dans un championnat qu’il connaît déjà.

En 2018, le milieu camerounais avait quitté l’OM pour rejoindre Fulham, dans le cadre d’un transfert estimé à environ 25 millions d’euros.

Après plusieurs saisons entre l’Angleterre et l’Espagne, il avait rejoint Naples en 2021, où il s’est imposé comme un élément majeur de l’entrejeu.

Son expérience et son profil physique pourraient aujourd’hui intéresser une équipe comme Sunderland, désireuse de renforcer son milieu avec un joueur capable d’apporter immédiatement de l’impact et de la maîtrise.

À 31 ans, Anguissa possède également une expérience importante des compétitions européennes.

Un profil qui correspond aux besoins évoqués par les médias anglais lors de l’intérêt de Sunderland durant l’été.

Un avantage financier considérable pour Sunderland ?

C’est probablement le principal problème pour Marseille.

Selon les informations de Tuttomercatoweb reprises par Sport Witness, Anguissa réclamerait un contrat de quatre saisons à hauteur de 6 millions d’euros annuels pour prolonger avec Naples.

Le club italien aurait proposé une rémunération inférieure, autour de 4 millions d’euros par saison.

Les deux parties resteraient donc éloignées d’un accord.

Ces montants correspondent aux exigences évoquées dans les négociations avec Naples. Ils ne constituent pas nécessairement les conditions que le Camerounais demanderait à un autre club.

Mais ils donnent une indication du niveau financier du dossier.

Dans son analyse, Sport Witness estime que Sunderland pourrait proposer des conditions plus avantageuses que Marseille, aussi bien pour l’indemnité de transfert que pour le salaire du joueur.

Un avantage potentiel lié aux ressources financières des clubs de Premier League.

De son côté, l’OM doit toujours composer avec les restrictions de la DNCG et poursuivre ses efforts pour réduire sa masse salariale.

Même si Grégory Lorenzi souhaite recruter un milieu supplémentaire cet hiver, une opération de cette ampleur pourrait donc s’avérer particulièrement compliquée.

Naples réclamerait 6 millions d’euros dès janvier

Le salaire ne constitue pas le seul obstacle pour l’OM.

Selon les informations du quotidien napolitain Il Mattino, reprises par Football Italia, Naples souhaiterait récupérer au moins 6 millions d’euros pour accepter un départ d’Anguissa dès janvier.

Le joueur sera pourtant libre à l’issue de la saison si aucune prolongation n’intervient.

Les dirigeants italiens chercheraient donc à obtenir une dernière indemnité plutôt que de le laisser partir gratuitement quelques mois plus tard.

Selon les mêmes sources, Marseille aurait déjà pris contact avec l’entourage du Camerounais et trouvé un terrain d’entente sur le principe d’un retour.

Mais aucun accord avec Naples n’a été annoncé.

Comme nous l’évoquions récemment sur FCM, l’arrivée d’Anguissa pourrait également être liée à l’avenir de Pierre-Emile Højbjerg↗, toujours suivi par la Juventus.

Un éventuel départ du Danois permettrait à Marseille de dégager une marge financière et salariale, mais priverait aussi Bruno Genesio d’un joueur important.

Marseille, Sunderland, Besiktas : quel avenir pour Anguissa ?

La situation d’Anguissa reste donc particulièrement ouverte.

En Italie, La Gazzetta dello Sport a également évoqué la possibilité d’un retour à Marseille dès le début de l’année 2027.

Mais d’autres informations présentent un scénario différent, avec un départ libre à l’été prochain.

Outre Sunderland, Besiktas s’intéresserait au Camerounais, tandis que la Juventus surveillerait également sa situation.

Pour l’OM, l’enjeu consiste désormais à déterminer si une telle opération est réellement compatible avec les contraintes financières actuelles du club.

Le besoin sportif existe : Grégory Lorenzi recherche notamment un milieu box-to-box, un profil auquel Anguissa pourrait correspondre.

Mais entre l’indemnité réclamée par Naples, les attentes salariales du joueur et la concurrence étrangère, les obstacles restent nombreux.

L’ancien Olympien pourrait donc retrouver la Premier League plutôt que revenir à Marseille. Un scénario encore hypothétique, mais que les dirigeants marseillais devront prendre en compte si leur intérêt se concrétise.

À quelques semaines du mercato, le dossier Anguissa pourrait ainsi devenir l’un des plus disputés du marché hivernal.