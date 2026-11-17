Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus s’intéresserait toujours à Pierre-Emile Hojbjerg en vue du mercato hivernal. Un éventuel retour de Frank Anguissa à Marseille pourrait permettre à l’OM d’envisager plus sereinement le départ de son milieu danois, également suivi par la Fiorentina.

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Le mercato↗ d’hiver pourrait provoquer un mouvement important dans l’entrejeu marseillais. Selon La Gazzetta dello Sport, dont les informations sont rapportées par Le Phocéen, la Juventus Turin souhaiterait renforcer son milieu de terrain dès janvier et conserverait Pierre-Emile Hojbjerg parmi ses priorités. Le club italien chercherait un joueur expérimenté, alors que Khephren Thuram et Manuel Locatelli sont annoncés absents pour plusieurs semaines.

Anguissa, une solution envisagée pour remplacer Hojbjerg

Dans ce dossier, le nom de Frank Anguissa↗ pourrait jouer un rôle indirect. Le milieu camerounais, actuellement sous contrat avec Naples jusqu’en juin prochain, souhaiterait quitter le club italien dès le début de l’année 2027 et envisagerait un retour à l’OM, où il avait débuté sa carrière professionnelle avant de rejoindre Fulham, Villarreal puis Naples. La Gazzetta dello Sport évoque ainsi un possible jeu de chaises musicales. L’OM verrait dans Anguissa un joueur capable de compenser le départ de Hojbjerg, même si les deux milieux ne possèdent pas exactement le même profil. Aucun accord n’est toutefois annoncé et Naples, ainsi que son président Aurelio De Laurentiis, devra notamment se prononcer sur un départ en cours de saison. Le salaire de l’international camerounais ne semble pas compatible avec l’OM 2026…

La Juventus et la Fiorentina surveillent le milieu danois

L’intérêt de la Juventus pour Hojbjerg ne serait pas nouveau. Les recruteurs turinois l’auraient observé à plusieurs reprises, notamment en octobre, lorsque le joueur avait été blessé après quelques minutes avec la sélection danoise. Désormais rétabli, le Marseillais a récemment inscrit un penalty lors de la victoire du Danemark contre le Portugal. Le profil du joueur, passé sous les ordres de Pep Guardiola, José Mourinho et Antonio Conte, correspondrait aux attentes de Luciano Spalletti. La Juventus n’est cependant pas seule puisque la Fiorentina serait également intéressée, son directeur sportif Fabio Paratici ayant côtoyé Hojbjerg à Tottenham et cherchant à le convaincre depuis l’été dernier.

Pour l’OM, le départ de Hojbjerg dépendrait donc de la possibilité de lui trouver un remplaçant de poids. Déjà proche d’un transfert l’été dernier pour des raisons économiques, le milieu danois pourrait de nouveau représenter une option sur le marché, mais le scénario Anguissa-Hojbjerg↗ reste à ce stade évoqué par la presse italienne.