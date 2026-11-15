Medhi Benatia continue de dévoiler les coulisses de son passage à l’Olympique de Marseille. Dans son entretien accordé à Canal+, l’ancien directeur du football est revenu sur une offre de 30 millions d’euros formulée par le Bayer Leverkusen pour Leonardo Balerdi. Une proposition finalement refusée par le défenseur argentin, qui souhaitait préparer la Coupe du monde. Une décision qui prend aujourd’hui une dimension particulière, alors que le joueur a finalement rejoint l’AS Roma dans des conditions financières bien différentes.

Les révélations de Medhi Benatia continuent de faire parler, y compris à l’étranger. Après ses accusations contre Pablo Longoria concernant la situation financière de l’Olympique de Marseille, l’ancien dirigeant a également livré plusieurs anecdotes sur les transferts avortés durant son passage au club.

Dans un article publié ce samedi 14 novembre↗, le média italien Tuttomercatoweb revient notamment sur le dossier Leonardo Balerdi et sur une importante proposition du Bayer Leverkusen.

Une opération qui aurait permis à Marseille de réaliser une vente significative, dans un contexte où Frank McCourt souhaitait déjà réduire les dépenses du club.

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Une offre de 25 M€ plus 5 M€ de bonus refusée

Dans son entretien avec Bertrand Latour sur Canal+, Medhi Benatia explique que la direction olympienne avait identifié Balerdi comme l’un des joueurs susceptibles de générer une rentrée financière importante.

Lors d’un échange avec Frank McCourt, le propriétaire américain aurait notamment évoqué la nécessité de réaliser une vente avant le 30 juin 2026.

L’ancien directeur sportif estimait alors que le défenseur argentin pouvait rapporter entre 30 et 35 millions d’euros, notamment en cas de qualification pour la Ligue des champions.

Une proposition concrète serait ensuite arrivée d’Allemagne.

Selon Benatia, le Bayer Leverkusen avait transmis une offre de 25 millions d’euros, accompagnée de 5 millions d’euros de bonus.

Mais le capitaine marseillais avait décidé de ne pas donner suite.

« Leo n’a pas voulu y aller », a expliqué l’ancien dirigeant, précisant que le joueur ne souhaitait pas rejoindre le championnat allemand.

La Coupe du monde, puis une blessure qui change tout

Selon le récit de Benatia, Leonardo Balerdi souhaitait avant tout préserver ses chances de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine.

Le défenseur préférait rester dans un environnement qu’il connaissait plutôt que de prendre le risque de changer de championnat à quelques semaines d’un rendez-vous international aussi important.

Mais la suite des événements ne s’est pas déroulée comme prévu.

Touché au mollet en juin, Balerdi a finalement dû déclarer forfait pour la Coupe du monde.

Un scénario particulièrement frustrant pour l’international argentin, qui avait précisément fait de cette compétition l’une de ses priorités.

Le refus de rejoindre Leverkusen avait déjà été révélé par L’Équipe au mois de juin. Les déclarations de Benatia apportent désormais un éclairage supplémentaire sur les discussions avec McCourt et les objectifs financiers du club.

Un départ à la Roma pour une somme bien inférieure

Quelques semaines plus tard, la situation de Balerdi avait considérablement évolué.

Après six saisons à Marseille, le défenseur avait finalement rejoint l’AS Roma à la fin du mercato estival.

Selon les informations relayées par la presse italienne, l’opération s’était conclue sous la forme d’un prêt payant d’environ un million d’euros, accompagné d’une option d’achat susceptible de devenir obligatoire sous certaines conditions.

Le montant du transfert définitif pourrait se situer entre 11 et 15 millions d’euros, selon les modalités rapportées par différents médias italiens.

Des conditions financières très éloignées de l’offre pouvant atteindre 30 millions d’euros transmise quelques mois auparavant par Leverkusen.

La comparaison doit toutefois être nuancée : les bonus proposés par le club allemand n’étaient pas nécessairement garantis, tandis que les conditions d’achat négociées avec la Roma dépendent de clauses contractuelles.

Mais elle illustre les difficultés rencontrées par l’OM pour valoriser certains joueurs sur le marché des transferts.

Un dossier qui résonne avec les difficultés financières actuelles

Ces révélations interviennent alors que l’Olympique de Marseille doit une nouvelle fois faire face à d’importantes contraintes économiques.

Selon L’Équipe, le club pourrait être contraint de réaliser de nouvelles ventes lors du mercato hivernal↗, notamment pour poursuivre la réduction de sa masse salariale et répondre aux exigences de la DNCG.

Les déclarations de Benatia montrent que cette problématique était déjà présente lors de la saison précédente.

Le cas Balerdi illustre notamment une difficulté récurrente : la volonté de vendre d’un club ne suffit pas à garantir un transfert, même lorsqu’une offre importante arrive sur la table. Le choix du joueur demeure déterminant.

Aujourd’hui, les situations de Pierre-Emile Højbjerg et d’Igor Paixão, régulièrement évoqués dans la presse étrangère, soulèvent des interrogations comparables.

Pour l’OM, le défi reste donc de trouver des solutions financières sans affaiblir excessivement son effectif.

Avec le recul, le transfert avorté de Balerdi à Leverkusen apparaît comme une occasion financière manquée pour Marseille. Mais au moment de prendre sa décision, le défenseur argentin avait privilégié ses objectifs sportifs et internationaux.

Une décision dont les conséquences continuent aujourd’hui d’alimenter les discussions, jusque dans la presse italienne.