Aujourd’hui titulaire dans les buts de l’Olympique de Marseille, Jeffrey de Lange aurait pourtant pu quitter le club durant le dernier mercato estival. Dans un entretien accordé au média néerlandais Voetbal International, le gardien révèle les discussions engagées avec le FC Twente et l’intérêt manifesté par Erik ten Hag. Mais le départ de Geronimo Rulli et les difficultés financières de l’OM ont finalement bouleversé sa trajectoire. Un retournement de situation qui profite aujourd’hui à Bruno Genesio.

Il y a quelques mois encore, Jeffrey de Lange ne savait pas s’il poursuivrait sa carrière à l’Olympique de Marseille.

Après deux saisons passées dans l’ombre de Geronimo Rulli, le gardien néerlandais souhaitait absolument obtenir davantage de temps de jeu. À 28 ans, il ne voulait plus se contenter d’un rôle de doublure.

Une situation qui l’avait amené à envisager sérieusement un départ durant le mercato estival.

Mais l’histoire a finalement pris une direction inattendue.

Désormais titulaire sous les ordres de Bruno Genesio, De Lange est devenu l’un des acteurs du redressement olympien, avec plusieurs prestations remarquées ces dernières semaines.

Dans un entretien accordé au média néerlandais Voetbal International, il revient sur les coulisses de cet été particulièrement mouvementé.

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Twente voulait récupérer De Lange, Erik ten Hag également intéressé

L’intérêt du FC Twente pour Jeffrey de Lange était connu durant le mercato.

Le club néerlandais, où le gardien avait évolué entre 2017 et 2022, souhaitait le faire revenir après ses deux saisons passées à Marseille.

Dans son entretien avec Voetbal International, De Lange confirme que les discussions avaient été sérieuses.

« Cet été, le FC Twente était encore très intéressé. […] Je voulais simplement jouer quelque part. Erik ten Hag était très intéressé aussi. Nos échanges se sont très bien passés. »

Le gardien disposait également de solides attaches personnelles dans la région d’Enschede.

Sa compagne en est originaire et le couple y possède une maison.

Un retour aux Pays-Bas représentait donc une perspective intéressante, aussi bien sur le plan personnel que sportif.

De Lange explique même qu’il envisage de s’installer dans cette région après sa carrière.

Mais les négociations n’ont finalement pas abouti.

Genesio lui avait fait une promesse dès leur première rencontre

Le tournant s’est produit lorsque l’organisation sportive marseillaise a profondément évolué durant l’été.

Confronté aux restrictions de la DNCG, l’OM devait réduire ses dépenses et ne disposait plus de la liberté nécessaire pour recruter.

Le départ de Geronimo Rulli vers Manchester City a alors ouvert une possibilité inattendue pour De Lange.

Le Néerlandais explique avoir fait connaître très clairement sa position aux dirigeants.

« Je trouve Marseille fantastique, mais je voulais absolument jouer. Point final. »

Une exigence qui aurait pu conduire à son départ si le club avait décidé de conserver Rulli ou de recruter un nouveau gardien titulaire.

Mais Bruno Genesio lui avait rapidement indiqué qu’il aurait des opportunités.

« Le nouvel entraîneur, Bruno Genesio, m’a dit dès notre première rencontre que j’aurais de nombreuses opportunités », raconte De Lange.

Le gardien a finalement choisi de poursuivre l’aventure marseillaise.

Et les circonstances lui ont donné raison.

La DNCG a indirectement changé son destin

Le parcours de De Lange illustre l’une des conséquences inattendues du mercato estival marseillais.

En raison des restrictions financières, l’OM n’a recruté aucun nouveau joueur durant l’été 2026.

Le club a dû s’appuyer davantage sur son effectif existant, notamment sur plusieurs éléments revenus de prêt ou jusque-là cantonnés à des rôles secondaires.

De Lange a directement bénéficié de cette nouvelle politique.

Alors qu’il cherchait une porte de sortie pour retrouver une place de titulaire, il s’est finalement retrouvé numéro un dans l’un des clubs les plus exposés du championnat français.

Une opportunité qu’il a progressivement su saisir.

Après des débuts parfois critiqués, le gardien a gagné en régularité et réalisé plusieurs prestations décisives, notamment contre Toulouse, le Bayer Leverkusen et Lens.

Dans un précédent article, FCM avait analysé ses progrès et son rôle dans la nouvelle organisation défensive de Genesio↗.

Ce changement de statut est d’autant plus remarquable que Marseille avait étudié plusieurs pistes pour recruter un autre gardien durant l’été.

De Lange a donc su transformer une situation initialement incertaine en véritable opportunité sportive.

De Lange pourrait maintenant se retrouver en position de force

Ce retournement de situation pose aujourd’hui une autre question : celle de son avenir contractuel.

Le gardien néerlandais est lié à l’OM jusqu’en juin 2027 et aucune prolongation n’a été officialisée.

Mais contrairement à l’été dernier, De Lange aborde désormais ce dossier avec un statut de titulaire et des performances qui renforcent sa position.

Dans son entretien, il affirme ne pas s’inquiéter particulièrement.

« Je ne m’inquiète pas. Je serai libre de tout contrat s’ils ne veulent pas me prolonger. J’ai une place de titulaire, je suis performant et en pleine forme. »

FCM a déjà consacré un article à cette situation contractuelle et à son éventuel départ libre en juin↗.

Mais le principal enseignement de ses déclarations concerne surtout son parcours récent.

Il y a trois mois, De Lange était prêt à quitter Marseille pour retrouver du temps de jeu. Aujourd’hui, il est titulaire à l’OM et peut envisager son avenir avec davantage de sérénité.

Une évolution que le gardien doit autant à sa persévérance qu’aux bouleversements économiques et sportifs traversés par le club.

Et un exemple de la manière dont les contraintes financières de l’OM ont parfois créé des opportunités inattendues pour certains joueurs.