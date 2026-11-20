En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Jeffrey De Lange n’a toujours pas prolongé son engagement avec le club marseillais. Le gardien néerlandais, désormais titulaire, a expliqué dans quel état d’esprit il abordait cette situation contractuelle.

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Arrivé à s’imposer dans les cages de l’Olympique de Marseille, Jeffrey↗ De Lange bénéficie actuellement de la confiance du staff de Bruno Genesio. Sa situation sportive contraste toutefois avec son avenir contractuel, puisque son bail arrive à échéance au terme de la saison et qu’aucun accord de prolongation n’est mentionné à ce stade.

De Lange ne fait pas de sa prolongation une priorité

Interrogé par Voetbal International, le portier néerlandais a clairement indiqué qu’il ne plaçait pas les discussions contractuelles au premier plan. Il a également rappelé qu’il disposait d’arguments sportifs importants, avec une place de titulaire et un état de forme qu’il estime favorable.

« Une prolongation ? Ce n’est pas la priorité car je n’y pense pas pour le moment »

Jeffrey↗ De Lange a ensuite évoqué directement l’éventualité d’un départ libre à l’issue de la saison. Le gardien de 28 ans considère que son temps de jeu et ses performances lui donnent une position favorable alors que son contrat avec Marseille prendra fin en juin.

« Je suis libre de tout contrat en juin, si l’OM ne veut pas me prolonger… J’ai une place de titulaire, je suis performant et en pleine forme. »

Une échéance contractuelle fixée à juin prochain

Cette situation concerne un joueur qui s’est installé dans la hiérarchie marseillaise depuis le début de la saison. Si aucun nouvel accord n’est trouvé avant la fin de l’année, Jeffrey De Lange↗ pourra discuter librement avec d’autres clubs à partir du 1er janvier pour une arrivée lors du prochain mercato estival. Le dossier concerne donc directement la construction de l’effectif de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine. La direction devra déterminer si elle souhaite poursuivre avec le gardien néerlandais, alors que celui-ci affirme ne pas faire de sa prolongation une priorité à ce jour.