Le mercato d’hiver pourrait placer l’OM devant un choix difficile. Selon Mohamed Toubache-Ter, Pierre-Emile Højbjerg et Igor Paixão souhaiteraient quitter Marseille en janvier. L’influenceur évoque aussi des échanges entre Bruno Genesio et certains joueurs, dont Angel Gomes, ainsi qu’une volonté de donner davantage de valeur aux jeunes du club.

Højbjerg et Paixão, deux dossiers sensibles

Sur son compte X, Mohamed Toubache-Ter affirme que Pierre-Emile Højbjerg et Igor Paixão veulent quitter Marseille lors du prochain mercato hivernal. Il ajoute que la communication de l’épouse du Brésilien agacerait en interne. Ces éléments n’ont pas été confirmés par les joueurs ou par l’OM.

La perspective de perdre deux titulaires poserait une question sportive immédiate à Bruno Genesio, après un été achevé sans recrue. Le cas Højbjerg alimentait déjà les débats sur le mercato de janvier↗. Quant à Paixão, son éventuel départ avait provoqué de fortes tensions entre le secteur sportif et la direction durant l’été.

À ce stade, aucune offre, négociation ou date de départ n’est annoncée. Une envie de quitter le club, si elle se confirme, ne préjuge pas de la décision que prendrait l’OM.

Voir sur YouTube

Angel Gomes aurait présenté ses excuses à Genesio

Toubache-Ter rapporte par ailleurs que certains joueurs auraient demandé des explications à Bruno Genesio. Angel Gomes, lui, aurait présenté ses excuses à l’entraîneur, reconnu que ses performances n’étaient pas au niveau attendu et promis de tout faire pour retrouver son meilleur rendement.

Le milieu anglais traverse une période délicate. Remplacé dès la pause contre Sturm Graz, il a également été critiqué après la fin de match difficile face au Havre↗. Genesio avait toutefois refusé de faire porter à Gomes seul la responsabilité des difficultés collectives.

Enfin, selon Toubache-Ter, le secteur sportif chercherait à valoriser les jeunes joueurs pour répondre aux attentes de Frank McCourt. Entre cette orientation évoquée et les possibles envies de départ de deux cadres, la préparation de janvier s’annonce délicate pour l’OM.