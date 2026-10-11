Mercato OM : janvier dans le flou, une piste partie à Lyon et inquiétude pour Leccese… Les 3 infos de la semaine

Le mercato de l’OM a encore animé l’actualité cette semaine. Grégory Lorenzi a refroidi les attentes concernant un éventuel recrutement en janvier, le directeur sportif a confirmé avoir travaillé sur un joueur finalement parti à Lyon, tandis que l’avenir du jeune Milan Leccese reste très incertain. Voici les trois informations mercato à retenir de la semaine.

Lorenzi refroidit déjà les attentes pour le mercato d’hiver

Alors que la situation sportive de l’OM pourrait rapidement faire naître des attentes pour le mois de janvier, Grégory Lorenzi s’est montré particulièrement prudent dans un entretien accordé à L’Équipe.

Le directeur sportif marseillais a rappelé que le club devait d’abord passer devant la DNCG en décembre avant de savoir précisément quelle marge de manœuvre sera disponible.

À ce stade, Lorenzi refuse donc de garantir des arrivées ou même de définir précisément les mouvements qui pourraient intervenir.

Son message est surtout clair : l’OM ne doit plus considérer chaque difficulté comme un problème à régler systématiquement par le mercato. Une position cohérente avec le nouveau modèle économique que la direction souhaite mettre en place après un été marqué par de fortes contraintes financières.

Lorenzi confirme une piste… finalement partie à Lyon

Autre révélation de la semaine : l’OM avait bien travaillé sur Zachary Athekame.

Grégory Lorenzi a confirmé dans L’Équipe que le joueur avait échangé avec lui mais également avec Bruno Genesio, notamment lors d’une visioconférence.

Marseille n’avait cependant pas les moyens financiers pour aller au bout du dossier.

Athekame a finalement rejoint Lyon sous la forme d’un prêt en provenance de l’AC Milan.

Cette piste illustre les difficultés rencontrées par Lorenzi cet été : le directeur sportif continuait de travailler sur plusieurs profils intéressants, mais les contraintes économiques du club empêchaient parfois l’OM de concrétiser.

Le dossier Milan Leccese inquiète toujours

L’avenir de Milan Leccese constitue également l’un des dossiers importants du centre de formation.

Le milieu offensif de 17 ans dispose d’une proposition de contrat professionnel de l’OM, mais selon La Provence, la tendance ne serait actuellement pas à une signature.

Une décision définitive est attendue dans les prochaines semaines.

Leccese continue pourtant de se montrer avec les équipes de jeunes marseillaises. Lors de la victoire de la réserve face à Gallia Lucciana, il avait notamment délivré une passe décisive avant de trouver lui-même le chemin des filets.

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Entre les incertitudes financières pour janvier, les pistes rendues impossibles par les contraintes économiques et la nécessité de conserver les meilleurs éléments du centre de formation, Grégory Lorenzi doit déjà préparer les prochains mois avec une marge de manœuvre qui reste limitée.