Mercato OM : ça ne sent pas bon pour le talentueux Milan Leccese !

Considéré comme l’un des grands espoirs du centre de formation de l’OM, Milan Leccese se retrouve au cœur d’un dossier sensible. Retenu par Grégory Lorenzi alors que Brest souhaitait le recruter cet été, le jeune milieu offensif dispose désormais d’une proposition de contrat professionnel de Marseille. Mais selon La Provence, la tendance actuelle ne serait pas à une signature.

Cet été, plusieurs clubs ont tenté de récupérer le jeune Olympien. Schalke 04 s’était notamment positionné , tandis que Brest avait poussé beaucoup plus loin les discussions.

Son potentiel n’est évidemment pas passé inaperçu à l’extérieur de Marseille.

À seulement 17 ans, le milieu offensif réalise un début de saison remarqué avec les équipes de jeunes olympiennes et vient également d’être convoqué avec l’équipe de France U19 , aux côtés d’Antoine Valero.

L’Olympique de Marseille va devoir gérer avec attention le dossier Milan Leccese .

Lorenzi avait bloqué son départ à Brest

Selon les informations de La Provence, Milan Leccese était proche de rejoindre le Stade Brestois lors du dernier mercato.

Mais Grégory Lorenzi a finalement décidé de bloquer personnellement son départ, souhaitant conserver l’un des principaux talents de la formation marseillaise.

Quelques semaines plus tard, l’OM doit désormais réussir à convaincre le joueur de poursuivre son aventure à Marseille.

Le quotidien régional révèle en effet que Leccese possède une proposition de contrat professionnel entre les mains. Sa réponse est attendue au mois de décembre. Et c’est là que le dossier devient beaucoup plus préoccupant pour Marseille : la tendance actuelle ne serait pas à une signature.

Leccese pas convaincu par le projet ?

Rien n’est encore définitif et la situation peut évidemment évoluer au cours des prochaines semaines. Mais le paradoxe est important. L’OM a refusé de laisser partir Leccese cet été alors que d’autres clubs étaient prêts à lui proposer un projet professionnel. Dans le même temps, le jeune milieu offensif n’a toujours pas intégré durablement le groupe de Bruno Genesio.

Une situation qui interpelle d’autant plus que le club souhaite désormais donner davantage d’importance à sa formation.

Une source de l’académie interrogée par La Provence décrit notamment Leccese comme un joueur créatif, capable aussi bien de faire marquer que de terminer les actions.

« Milan est un passeur mais il sait aussi finir. »

Le jeune Olympien avait déjà inscrit 2 buts et délivré 6 passes décisives lors de ses cinq premières rencontres de la saison.

Les prochaines semaines pourraient tout changer

L’OM dispose encore de temps pour inverser la tendance. Une intégration plus régulière aux entraînements de l’équipe première ou une première convocation avec les professionnels pourrait notamment modifier la perception du projet proposé au joueur.

L’exemple de Keyliane Abdallah, désormais régulièrement utilisé par Genesio et déjà buteur en Ligue 1 comme en Ligue Europa, montre qu’une passerelle vers l’équipe première peut exister.

Mais Marseille va devoir trouver le bon équilibre. Après avoir personnellement bloqué son départ à Brest cet été, Lorenzi souhaite conserver Leccese. Encore faut-il désormais convaincre le joueur que son avenir passe bien par l’OM.

Sa réponse à la proposition de contrat professionnel, attendue en décembre, constituera donc un dossier particulièrement important pour le centre de formation marseillais.