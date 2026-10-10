Mercato OM : « Je n’ai jamais demandé à partir »…

Emerson Palmieri est revenu sur son été mouvementé et sur les raisons qui l’ont finalement conduit à rester à l’OM. Dans un entretien accordé à La Provence, le latéral gauche assure n’avoir jamais demandé à quitter Marseille malgré l’intérêt de Santos. Il affiche également sa confiance envers Bruno Genesio et estime que l’équipe doit désormais retrouver de la stabilité pour relancer sa saison.

« Je n’ai jamais demandé à quitter l’OM »

Le mercato estival de l’OM a été marqué par de nombreux départs et plusieurs incertitudes autour de l’effectif. Emerson Palmieri faisait partie des joueurs susceptibles de partir.

Approché par Santos, le défenseur assure pourtant n’avoir jamais cherché à provoquer son départ. Dans le même temps, il insiste sur son attachement au club et sur sa confiance envers Bruno Genesio.

« Je n’ai jamais demandé à quitter l’OM, jamais. Ils voulaient que je reste, donc je suis resté et j’en suis heureux. Je suis bien ici, je respecte tellement le club, les supporters qui m’ont toujours soutenu. Il nous a apporté beaucoup de tranquillité dès son premier jour, alors qu’on ne savait pas qui resterait et qui partirait. On avait besoin d’un tel coach qui sait autant gérer l’aspect humain que sportif. »

Sous contrat jusqu’en juin 2027, avec une année supplémentaire en option, Emerson a donc finalement choisi de poursuivre l’aventure marseillaise.

A lire aussi : OM : « On ne va pas pleurer sur notre sort »… Angel Gomes refuse de paniquer

Emerson refuse de paniquer malgré la situation

Le latéral gauche reconnaît que le classement actuel n’est pas digne des ambitions de l’OM, mais il refuse de céder à la panique.

« Pour un club comme l’OM, ce n’est pas normal d’être à cette place, on le sait. Ce n’est que le début du championnat, on doit rester calme, il reste tant de matches à jouer, mais on n’est pas content de ce que l’on a fait jusqu’ici. On se crée des opportunités, on ne marque pas la première, la deuxième, la troisième, puis on s’impatiente peut-être, on perd l’équilibre et on concède des buts. Quand tu perds autant de matches, que tes supporters te soutiennent encore, ça te donne encore plus envie de courir et regagner pour eux. On doit commencer à regagner des matches, puis, peut-être qu’en janvier ou février, on pourra donner un objectif concret. »

Resté à Marseille malgré un été agité, l’international italien veut désormais jouer pleinement son rôle dans le redressement de l’OM. Avant de reparler d’Europe ou d’objectifs à long terme, la priorité est simple : recommencer à gagner.