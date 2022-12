Mercato OM : La priorité de Longoria (pour cet hiver) finalement en prêt ?

Pablo Longoria doit faire avec la blessure d’Amine Harit et le départ de Luis Suarez. De plus, Gerson ne semble pas rentrer dans les plans de Tudor, le président de l’OM doit donc recruter un milieu offensif et devrait piocher en Serie A !

Alors que la piste menant à Jérémie Boga semble réactivée, c’est un de ses coéquipiers de l’Atalanta qui semble être la priorité de Pablo Longoria. En effet, selon la Provence, « déjà courtisé l’été dernier, le milieu offensif ukrainien de l’Atalanta Bergame Ruslan Malinovskyi est toujours dans le viseur des dirigeants olympiens qui en font l’une de leurs priorités pour le marché hivernal des transferts. Il pourrait venir en prêt. » Le contrat du milieu offensif se termine en juin 2023 selon certains médias italiens, alors que d’autres affirment qu’il dispose d’une année de plus…

Ruslan Malinovskyi, toujours la priorité de Longoria ?

L’#OM continue de courtiser l’Ukrainien Ruslan #Malinovskyi (#Atalanta) et en fait l’une de ses priorités. Les discussions portent cette fois sur un prêt. #MercatOM https://t.co/PecUrJOuwF — Alexandre Jacquin (@AJac13) December 21, 2022

Il y a quelques jours, la Gazzetta dello Sport affirmait que l’Atalanta cherchait bien à se séparer de l’international ukrainien. Le club italien veut faire de la place à Lucas Vorlicky, arrivé à Bergame en 2018 et que Gian Piero Gasperini semble apprécier. Une opportunité pour l’OM qui cherche clairement un milieu offensif et qui a déjà tenté de faire venir Malinovskyi l’été dernier.

L’Olympique de Marseille a finalement choisi de reprendre Amine Harit mais le Marocain s’est gravement blessé face à Monaco lors de la dernière journée avant la Coupe du Monde. Le dossier Malinovskyi est donc réouvert, mais à quel prix?

D’après le journaliste Fabio Gennari, l’Atalanta souhaiterait récupérer au moins 7 millions d’euros cet hiver pour laisser filer le milieu offensif. Le club italien aimerait ajouter des bonus pouvant faire aller la somme du transfert jusqu’à 15 à 18 millions d’euros. De grosses dépenses pour un joueur à qui il ne reste que 6 mois de contrat. Tottenham semble plus avancé dans ce dossier et a l’avantage d’être encore en lice en Ligue des Champions.

7M€ + 10M€ de bonus ?

Pour Ludovic Leccese, ancien coach de la réserve d’Endoume, le joueur âgé de 29 ans et sous contrat jusqu’en juin 2023, avec le club italien ne signera pas l’OM cet hiver.

« C’est un joueur que je suis du coté de l’Atalanta, mais moi je vous le dis il ne signera pas à l’Olympique de Marseille. Vous rigolez ou quoi ? Il ne viendra pas…Tu parles du départ de Gerson mais on va aussi récupérer Luis Henrique qui ne joue pas à Botafogo et c’est peut être lui qui va remplacer Gerson, car aujourd’hui Botafogo n’en veut plus… Malinovskyi sera libre en fin de saison donc il voudra prendre un gros chèque. Il y a des gros clubs sur lui, c’est un joueur Ligue des Champions… Je n’y crois pas du tout pour Marseille. » Ludovic Leccese – (entraîneur) – Source : Football Club de Marseille (11/11/2022)