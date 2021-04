Mercato OM : Longoria en concurrence avec Bielsa et Aulas pour cette révélation de Ligue 1?

L’Olympique de Marseille va devoir recruter cet été pour se renforcer. Avec plusieurs latéraux gauches en fin de contrat, Pablo Longoria aurait coché le nom de cette révélation de Ligue 1.

Jordan Amavi, Christopher Rocchia, Yuto Nagatomo et Saïf-Eddine Khaoui sont tous les quatre des joueurs qui peuvent évoluer au poste de latéral gauche. Ils ont un autre point en commun : ils sont tous en fin de contrat !

Pablo Longoria va donc devoir travailler cet été pour faire signer un joueur à ce poste, capable d’entrer dans les plans de Jorge Sampaoli. Selon le Daily Mail, le nom de Romain Perraud est déjà coché par le directeur sportif espagnol.

Révélation de Ligue 1 sous le maillot du Stade Brestois, le latéral gauche est très courtisé et notamment en Angleterre. Le média affirme que Marcelo Bielsa, actuellement sur le banc de Leeds, apprécie fortement le profil du joueur.

L’OM ne serait pas le seul club français a vouloir faire signer Romain Perraud. En effet, Lyon voudrait également s’attacher ses services pour épauler Maxwell Cornet, seule solution jugée intéressante par Rudi Garcia à ce poste. Longoria a donc de la concurrence dans ce dossier !

