OM : Longoria aurait pris contact avec Di Meco !

Ce lundi, Eric Di Meco a affirmé que Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, l’a contacté pour évoquer l’une des grosses parties de l’histoire du club : Les Minots.

En 1981, les jeunes joueurs de l’Olympique de Marseille ont réussi à maintenir le club en division 2. Dans cette équipe, un certain Eric Di Meco qui était fraîchement arrivé du Vaucluse.

L’histoire retiendra surtout sa victoire de la Ligue des Champions en 1993 avec l’OM mais le latéral gauche, qui était ailier à l’époque, a bien fait partie de cette aventure qui a marqué les supporters marseillais.

A LIRE : Un film en préparation sur les Minots qui ont sauvé l’OM !

Eric Di Meco a affirmé ce lundi que Pablo Longoria l’a contacté pour évoquer cette partie de l’histoire du club. « Il m’a contacté récemment pour que je lui parle des Minots. Ça me l’a rendu sympathique, cet homme », a-t-il déclaré.

— DROIT AU BUT (@DROIT_AU_BUT_TV) April 13, 2021

🔵Di Meco: « Longoria m’a contacté récemment pour que je lui parle des Minots. Ça me l’a rendu sympathique, cet homme. » #TeamOM 🟦⬜ pic.twitter.com/e93h5DyQxD

Eric Di Meco fait partie des anciens joueurs interrogés dans le film sur les Minots que nos journalistes Benjamin Courmes, Mourad Aerts, notre consultant Jean-Charles De Bono ainsi que le réalisateur Julien Lafont.

Cette épopée unique, qui raconte tellement de choses sur Marseille, mérite d’être racontée de la meilleure des manières. C’est ce que nous allons faire ! Mais pour ça, on a besoin de vous !

Vous pouvez ainsi soutenir ce film sur la plateforme Proarti projet « Minots » ici

Il y a 40 ans, l’OM était en train de mourir !

C’est une bande de minots qui l’a sauvé !

Cette histoire mérite d’être racontée dans un vrai grand documentaire.

On va le faire, on est en train de le faire.

Mais pour aller au bout, on a besoin de vous !

👇👇https://t.co/Lu8sCkZKUr pic.twitter.com/sN5mL1wCNS

— Benjamin COURMES (@BenFCM) April 6, 2021