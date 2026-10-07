Mercato OM : Lorenzi confirme une piste qui a finalement signé à Lyon…

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Grégory Lorenzi a révélé que l’OM avait avancé sur le dossier Zachary Athekame cet été. Le directeur sportif marseillais explique avoir échangé avec le joueur, tout comme Bruno Genesio, mais les contraintes financières du club n’ont pas permis d’aller plus loin. Le latéral suisse a finalement rejoint l’OL.

« Le coach l’a eu, je l’ai eu »

Interrogé sur les dossiers suivis mais impossibles à conclure pendant le mercato estival, Grégory Lorenzi cite directement Zachary Athekame.

« Athekame, qui signe à Lyon. Le coach l’a eu, je l’ai eu, on a fait des visios avec d’autres joueurs, mais ce n’était pas possible de continuer. »

La piste était donc bien réelle. Bruno Genesio et Lorenzi avaient tous les deux échangé avec le joueur, preuve que l’OM avait concrètement travaillé ce dossier.

Mais comme pour de nombreuses pistes cet été, Marseille a été bloqué par sa situation économique.

Un mercato paralysé par les contraintes financières

Depuis son arrivée à l’OM, Lorenzi ne cache pas sa frustration de ne pas avoir pu mener son travail comme il le souhaitait.

Le dirigeant marseillais explique avoir été recruté pour identifier des joueurs à coût réduit et générer de la valeur sportive et financière, mais sans avoir réellement pu appliquer cette stratégie jusqu’ici.

« On m’a pris car j’ai été capable à Brest d’attirer des joueurs à moindre coût et de faire des plus-values sportives et financières. Malheureusement, je n’ai pas pu. »

Le dernier mercato de l’OM s’est ainsi terminé avec de nombreux départs et aucune arrivée.

Des dossiers travaillés malgré l’impossibilité de recruter

Lorenzi insiste toutefois sur le travail réalisé en coulisses.

« Je ne vais pas dire qu’on travaille pour rien, mais au sein de ma cellule, ils se disent parfois : “On ne pourra pas”. Je leur réponds toujours : “Ne vous découragez pas, parce qu’au moins, on aura suivi ces joueurs.” »

Pour le directeur sportif, l’idée est aussi de garder une trace de ces dossiers pour éventuellement y revenir plus tard.

« Ce n’est pas parce qu’on ne peut pas aujourd’hui qu’on ne pourra pas demain. »

Une logique qui correspond au nouveau modèle que Lorenzi veut installer à Marseille : davantage d’anticipation, des marchés moins coûteux et moins de décisions prises dans l’urgence.

Athekame, symbole d’un été frustrant

Le cas Athekame résume donc parfaitement le mercato estival de l’OM.

Le joueur avait été identifié, le contact avait été établi, le coach avait participé au processus… mais le club n’avait tout simplement pas les moyens d’aller au bout.

Pour Lorenzi, le défi sera désormais de transformer ce travail de fond en recrutements concrets dès que la situation financière du club le permettra.