Mercato OM : Rothen prévient Longoria pour Jean-Louis Gasset !

La question sur l’avenir de Jean-Louis Gasset se pose dans les médias depuis plusieurs semaines maintenant. Pour Jérôme Rothen, le club marseillais ne doit pas continuer avec lui et il se base sur ses stats !

Jean-Louis Gasset réussit bien son pari de relancer l’Olympique de Marseille pour le moment. Après cinq rencontres disputées, le coach français a pris cinq fois le dessus sur ses adversaires. Pourtant, ce qui cristallise l’actualité ces derniers jours, c’est le débat autour de son avenir. Pour Jérôme Rothen, il ne faut pas continuer avec lui la saison prochaine. Il l’explique notamment par ses résultats lorsqu’il a été numéro 1 dans sa carrière et non pas adjoint.

Les stats de Gasset en tant que numéro 1, elles sont négatives dans tous les clubs où il est passé — Rothen

🗣️ @RothenJerome « Gasset, ça lui est tombé du ciel d’entraîner l’OM, le deuxième meilleur club français. Quand tu vois son palmarès en tant que n°1 tu peux te poser des questions » pic.twitter.com/EAm7P7oGnA — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 12, 2024

« Je suis désolé, mais Jean-Louis Gasset à l’OM c’est tomber du ciel. Quand tu vois son palmarès en tant que numéro un, tu peux te poser des questions. S’il avait dû avoir un CV beaucoup plus important et beaucoup plus d’expérience, je pense qu’il aurait gagné beaucoup de titres. En effet, Jean-Louis Gasset (de son temps en tant qu’adjoint de Laurent Blanc au PSG), maîtrisait beaucoup trop de choses pour un numéro deux. Mais n’empêche que le numéro un c’était Laurent Blanc. Les stats de Jean-Louis Gasset en tant que numéro un, elles sont négatives dans tous les clubs où il est passé, à part à Saint-Etienne. Le passé, t’es obligé de le regarder quand tu t’appelles Jean-Louis Gasset et que t’as 70 ans », a expliqué l’ancien joueur du PSG sur RMC dans son émission Rothen s’enflamme.