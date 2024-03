L’OM affiche son mécontentement auprès de l’UEFA !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM va affronter Villarreal ce jeudi après remporté le match aller 4-0. Ce match va être dirigé par l’arbitre István Kovács qui laisse de mauvais souvenirs suite au match face au Panathinaïkos. Le club olympien l’a fait savoir à l’UEFA.

En effet, l’arbitre désigné par l’UEFA sera István Kovács qui officiera ce jeudi lors du match retour entre Villarreal et l’OM ! Pour rappel, ce dernier avait été l’arbitre lors du match aller de l’OM lors du 3e tour préliminaire face au Panathinaïkos. Selon RMC, « l’OM a écrit à l’UEFA pour lui signifier son mécontentement à la suite de cette désignation. Marseille regrettait déjà certaines décisions lors de la confrontation aller-retour face au Panathinaïkos en août dernier et avait écrit à l’instance européenne après l’élimination au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. »

L’OM a affiché son mécontentement auprès de l’UEFA

🔴 INFO RMC SPORT : l’OM a écrit à l’UEFA pour lui signifier son mécontentement après la désignation d’Istvan Kovacs pour le huitième de finale retour de Ligue Europa à Villarreal jeudi.https://t.co/wQqQ6Yx54k — RMC Sport (@RMCsport) March 12, 2024

Kovács avait notamment sifflé un penalty sur François Mughe et expulsé de manière très sévère Geoffrey Kondogbia…

🔹István Kovács 🇷🇴 sera l’arbitre du match de jeudi entre Villarreal et l’OM ! 🤔 Il avait déja arbitré l’OM lors du 3e tour préliminaire face au Panathinaïkos ou il avait été catastrophique.#VillarrealOM #TeamOM pic.twitter.com/ViTpPJtquy — Infos OM (@InfosOM_) March 12, 2024

L’Olympique de Marseille de Jean-Louis Gasset affrontait hier le Villarreal de Marcelino. Les phocéens ont remporté une belle victoire 4 à 0 contre leur ancien entraîneur. Le match était diffusé en clair sur M6 et les audiences ont été exceptionnelles ! La rencontre a en moyenne rassemblé 2,08 millions de téléspectateurs (11,1% de parts d’audience) selon Médiamétrie, avec un pic à 2,8 millions. Cela signifie une nette progression pour la chaîne, puisqu’en décembre dernier, Brighton-OM (1-0) avait mobilisé une moyenne de 1,8 million de téléspectateurs.

Et (seulement) 1,22 million de téléspectateurs pour Lens-Fribourg (0-0), le match aller du seizième de finale des lensois.

Ce boum d’audience pourrait, on l’espère, inciter le groupe M6 à retransmettre la suite de l’aventure marseillaise dans cette Ligue Europa !

« Ils ont été bons contre une très belle équipe »

Le coach olympien était ravi de la première mi-temps de ses hommes. « La première mi-temps. On avait décidé d’aller les chercher, de mettre de l’intensité pour mettre le public avec nous. On a pratiquement tout fait bien, surtout techniquement. On a fait des renversements de jeu. Dans l’investissement, ils ont été bons contre une très belle équipe. Il faut se rappeler où était Villarreal il y a deux ans. »

Gasset s’est aussi exprimé sur son attaquant Ismaïla Sarr. « Ça va devenir un très grand joueur, il a une vitesse, il est capable de répéter les efforts. Il ne lui manque que ce dernier geste à maîtriser, mais on n’a pas le temps de travailler malheureusement. C’est un petit extraordinaire. »