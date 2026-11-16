L’Olympique de Marseille prépare déjà le prochain mercato hivernal. Avant de recruter, le club devra toutefois obtenir davantage de marge de manœuvre lors de son prochain rendez-vous devant la DNCG, prévu début décembre.

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La direction marseillaise espère présenter un nouveau plan financier et mettre en avant les efforts réalisés ces derniers mois↗ pour assainir les comptes. L’objectif est d’obtenir l’autorisation de renforcer le groupe de Bruno Genesio tout en conservant une équipe compétitive dans la course aux quatre premières places de Ligue 1.

Trois postes déjà ciblés par l’OM

D’après les éléments rapportés par La Provence, les besoins ont déjà été définis par la direction sportive. L’OM souhaite travailler sur l’arrivée d’un défenseur central, d’un milieu défensif et d’un joueur de couloir. La cellule de recrutement, dirigée par Grégory Lorenzi, étudie ces profils depuis l’été. Le club examine également la situation de certains joueurs susceptibles de partir afin de réduire encore la masse salariale et de dégager des ressources pour financer d’éventuelles arrivées.

La DNCG, étape déterminante avant d’agir

La stratégie marseillaise repose d’abord sur la réduction des dépenses liées à l’effectif. Plusieurs départs ont déjà contribué à alléger les finances, tandis que la direction poursuit ses efforts pour développer les revenus du club. Le président Stéphane Richard a confirmé que le mercato↗ restait conditionné à la situation financière et aux besoins sportifs de l’équipe.

« Notre volonté, c’est de faire des recrutements cet hiver si on peut le faire et si on estime qu’on doit en faire »

Le prochain passage devant la DNCG↗ doit permettre à l’OM de défendre ce nouveau projet financier. Le club compte également sur le renouvellement du partenariat avec Sublime Côte d’Ivoire, le retour annoncé d’adidas comme équipementier et l’engagement réaffirmé de Frank McCourt pour développer ses revenus.