Jorge Maciel assure l’intérim sur le banc de l’OL depuis le départ de Paulo Fonseca. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Brest, l’ancien adjoint portugais a confirmé qu’il retrouverait son rôle dans le staff après la nomination du prochain entraîneur.

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Le technicien lyonnais ne nourrit donc pas l’ambition de s’installer durablement à la tête de l’équipe première. Son passage sur le banc doit s’arrêter dès que le club aura officialisé l’arrivée d’un nouvel entraîneur↗, une nomination qui pourrait intervenir pendant la trêve internationale. En attendant, Maciel reste concentré sur la rencontre face au Stade Brestois, prévue dimanche à Francis-Le Blé.

Jorge Maciel retrouvera son rôle dans le staff de l’OL

Interrogé sur son avenir, Jorge Maciel a répondu avec le sourire en évoquant d’abord son souhait de profiter de sa famille après cette période particulière. Il a ensuite expliqué avoir échangé avec Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif de l’OL, au sujet de la suite de sa mission.

« Mon avenir est très clair. J’ai parlé avec Matthieu (Louis-Jean, le directeur sportif de l’OL) : quelqu’un va arriver et j’aurai mon rôle dans le staff. »

L’intérimaire a également salué l’attitude de l’ensemble du staff resté en place depuis le départ de Paulo Fonseca. Arrivé à Lyon à l’été 2024, Maciel entend désormais accompagner le futur entraîneur plutôt que lui succéder définitivement sur le banc.

« Mon avenir, ce sera d’aider le coach, et profiter un peu de moments en famille. Ce qui nous aide dans le football, c’est d’être honnêtes. »

Un intérim marqué par le nul obtenu à Saint-Sébastien

Pour sa première période à la tête de l’équipe, Jorge Maciel a notamment dirigé l’OL lors du déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad en Ligue Europa. Les Lyonnais y ont obtenu un match nul 1-1 jeudi, avant de se tourner vers leur rendez-vous de Ligue 1 à Brest. Le technicien portugais considère cette situation comme inhérente au métier d’entraîneur et d’adjoint. Il a expliqué que les changements de club et de fonction font partie de la réalité de ce choix professionnel, alors que l’Espagnol Carlos Vicens est présenté par Daniel Riolo, dans l’After Foot sur RMC, comme le candidat qui « tient la corde » pour prendre les commandes de l’OL.