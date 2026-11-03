Parmi eux, Thiago Motta , libre depuis son départ de la Juventus en mars 2025. Mais cette option serait particulièrement difficile à concrétiser.

Comme nous l’expliquions dans notre article sur le départ annoncé de Fonseca et son possible successeur↗ , les dirigeants lyonnais travaillent déjà sur plusieurs profils.

Troisième de Ligue 1 après neuf journées, l’ Olympique Lyonnais pourrait perdre son entraîneur malgré un début de saison convaincant. Paulo Fonseca , arrivé en janvier 2025, est annoncé tout proche d’un retour au Portugal pour prendre les commandes du Sporting CP .

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Thiago Motta : des exigences financières trop importantes ?

Selon les informations de Foot Mercato, le principal obstacle concerne les conditions financières réclamées par l’ancien entraîneur de Bologne.

À la Juventus, Thiago Motta percevait environ 4 millions d’euros annuels. Un niveau de rémunération qui pourrait difficilement correspondre aux efforts d’économies recherchés par l’OL.

Le technicien italien souhaiterait également venir avec plusieurs membres de son staff, notamment Alexandre Hugeux, Simon Colinet et Alfred Dossou-Yovo. Des exigences qui alourdiraient encore le coût de l’opération.

Autre difficulté : Motta privilégierait un retour en Serie A plutôt qu’une nouvelle expérience à l’étranger. Plusieurs clubs italiens, dont l’Atalanta et la Fiorentina, ont déjà étudié son profil ces derniers mois sans parvenir à conclure.

Pour Lyon, le dossier apparaît donc particulièrement compliqué, même si aucun refus définitif n’a été annoncé.

Carlos Vicens, l’ancien adjoint de Guardiola, tient la corde

Face à ces difficultés, une autre candidature semble se détacher : celle de Carlos Vicens.

L’entraîneur espagnol de 43 ans, passé par le staff de Pep Guardiola à Manchester City, est disponible depuis son départ de Braga le 20 octobre dernier.

Dimanche soir, dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo avait déjà évoqué cette possibilité :

« Il y a eu la piste Thiago Motta évoquée mais il n’y a pas de contact. Celui qui tient la corde, c’est Carlos Vicens, l’ancien adjoint de Pep Guardiola. Il était à Braga et il n’a plus de travail. »

La question financière pourrait également peser dans le choix des dirigeants lyonnais. Selon Riolo, Fonseca percevrait environ 400 000 euros mensuels, tandis que l’OL chercherait un successeur dont le salaire se situerait plutôt entre 100 000 et 150 000 euros.

Un changement qui permettrait au club rhodanien de réduire sensiblement ses dépenses.

Un changement délicat pour un concurrent de l’OM

L’urgence est d’autant plus importante que le calendrier lyonnais ne laisse que peu de répit. L’OL doit se déplacer jeudi sur la pelouse de la Real Sociedad en Ligue Europa, avant d’affronter Brest dimanche en championnat.

Pour ce concurrent de l’OM dans la course aux places européennes, perdre son entraîneur alors que l’équipe occupe le podium constituerait un changement important.

Lyon avait déjà dû gérer plusieurs difficultés au cours de la saison, notamment les inquiétudes autour de la blessure de Tyler Morton↗.

À ce stade, le départ de Paulo Fonseca et l’arrivée de son successeur ne sont pas encore officialisés. Mais les obstacles entourant Thiago Motta semblent renforcer la candidature de Carlos Vicens, alors que la direction lyonnaise doit rapidement préparer la succession du Portugais.