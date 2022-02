OM – Angers : Le onze de Sampaoli avec beaucoup de changements !

L’Olympique de Marseille reçoit Angers pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Voici le onze de départ de Jorge Sampaoli pour affronter les Angevins.

L’OM affronte Angers à 21h ce vendredi en Ligue 1… Voici le onze de départ aligné par l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille face aux Angevins. Le coach argentin a procédé à plusieurs changements, les recrues Bakambu et Kolasinac sont titulaires, Milik, Balerdi et Gerson aussi. Rongier et Under son sur le banc !

LE ONZE de l’OM FACE À Angers

López

Saliba – Balerdi – Kolasinac

Lirola – Kamara

Guendouzi Gerson

Payet, Bakambu

Milik

Déclarations d’avant-match

« L’arrivée de Kolasinac est faite pour avoir plus d’options, que Luan Peres puisse souffler. Lui et Bakambu devront jouer même s’ils ne sont pas prêts à 100% Quand on joue tous les trois jours, on a besoin d’avoir différentes options. S’ils avaient été qualifiés, ils auraient joué contre Lyon. En plus, pour Kola, il faut ajouter la barrière de la langue. Il doit s’habituer au système et à ses partenaires ». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (03/02/22) Jouer contre l’OM rehausse le niveau d’exigence — Baticle

« C’est un match de prestige. C’est une chance de jouer contre ce genre d’équipe, dans ce stade, avec cette ambiance. Marseille s’est vraiment imposé dans le haut du tableau. Jouer contre l’OM rehausse le niveau d’exigence. Mais il ne faut pas voir ce match différemment, toutes les confrontations sont difficiles en L1. La force de notre club, c’est le collectif. On a besoin d’initiatives, d’enthousiasme. […] Pour qu’il y ait des prises d’initiative, du risque, il faut que les joueurs se sentent en confiance. Il faut que l’on soit fort sur nos principes pour développer notre jeu. » Gérald Baticle – source : Conférence de presse (03/02/2022)