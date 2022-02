Match OM – Angers : Quelle heure ? Quelle Chaine TV ?

L’Olympique de Marseille affronte Angers ce soir, match d’ouverture de la 23e journée de championnat. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce soir, l’Olympique de Marseille reçoit le SCO Angers dans le cadre du match d’ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Après la dure défaite face Lyon mardi en match a rejouer, les Marseillais ont l’occasion de reprendre la seconde place du classement devant l’OGC Nice. Pour ce match,, Jorge Sampaoli pourra compter sur ses recrues Bakambu et Kolasinac, il pourrait faire quelques changements…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le SCO Angers aura lieu ce soir à 21h00 au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Video.

OM – Angers en Streaming

Pour regarder OM – Angers en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Amazon Prime Video.

Le onze de départ probable

P.Lopez

Saliba Caleta-Car KolasinacKamara

Rongier Guendouzi

Ünder Payet Bakambu

Milik

Jorge Sampaoli a conscience que son groupe est fatigué. Il devrait donc faire quelques modifications dans son onze de départ…

Il va falloir faire des changements — Sampaoli

« L’équipe a besoin de tous les joueurs. On a besoin que tous les joueurs soient à 100%. J’ai vraiment besoin de tout le monde pour l’équipe. C’est vraiment le rendement collectif qui prime. (…) Il va falloir faire des changements, face à l’enchaînement des matchs et à l’accumulation de la fatigue. C’est un match difficile, parce que l’adversaire est moins fatigué ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (03/02/2022)

Les recrues Bakambu et Kolasinac pourraient donc avoir plus de temps de jeu face à Angers, Sampaoli estime cependant qu’ils ne sont pas encore à 100% : « l’arrivée de Kolasinac est faite pour avoir plus d’options, que Luan Peres puisse souffler. Lui et Bakambu devront jouer même s’ils ne sont pas prêts à 100%. Quand on joue tous les trois jours, on a besoin d’avoir différentes options. S’ils avaient été qualifiés, ils auraient joué contre Lyon. En plus, pour Kola, il faut ajouter la barrière de la langue. Il doit s’habituer au système et à ses partenaires ».