OM : Kondogbia retour compliqué en défense…

Titulaire en défense centrale, Geoffrey Kondogbia a vécu une entame difficile lors du succès de l’OM à Angers (2-5), dimanche 18 octobre. Impliqué sur l’ouverture du score angevine, il a été remplacé à l’heure de jeu.

L’OM a remporté un match à sept buts à Angers (2-5), dimanche 18 octobre, lors de la septième journée de Ligue 1. De retour dans le onze après la défaite à Monaco, Geoffrey Kondogbia a été impliqué sur l’ouverture du score : son dégagement de la tête a heurté Raolisoa avant de finir dans le but marseillais à la 14e minute. Marseille a renversé la situation avant la pause avec deux têtes, celles d’Abdelli sur un centre de Weah (37e), puis de Kamissoko sur un corner d’Emerson (43e).

Gouiri a inscrit le troisième but marseillais à la 60e minute, en reprenant son penalty repoussé par le gardien. Kondogbia a cédé sa place à Nayef Aguerd à l’heure de jeu et n’était donc plus sur la pelouse lorsque le SCO a réduit l’écart sur un penalty d’El-Ouazzani (75e). Les buts d’Harit (83e) et de Paixão (85e) ont ensuite assuré le succès des visiteurs, dont notre compte rendu d’Angers–OM détaille le déroulement.

La note FCM de Geoffrey Kondogbia : 4/10

Son appréciation

Son retour dans le onze a été compliqué par des difficultés dans les déplacements vers son but et par plusieurs relances imprécises. Sur l’ouverture du score, son dégagement heurte Raolisoa et devient décisif contre Marseille. La suite de sa prestation est moins exposée, sans effacer cette entame. Remplacé à l’heure de jeu, Kondogbia reste l’un des joueurs les moins bien évalués de cette victoire marseillaise.

Les notes des médias

Média Note sur 10 Appréciation : synthèse L’Équipe 3/10 En difficulté dans ses courses de repli et ses relances ; son dégagement sur Raolisoa entraîne le premier but angevin. Maxifoot 4,5/10 Manque de vigilance sur le premier but ; moins sollicité ensuite, remplacé à l’heure de jeu. Foot Mercato 5,5/10 Sa déviation de la tête favorise le premier but angevin. Bilan défensif mitigé avant son remplacement.