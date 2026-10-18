OM : Weah se reprend !

Après une entame délicate, Timothy Weah a pesé sur la victoire de l’OM à Angers (2-5), dimanche 18 octobre. Une intervention défensive à 0-1 et deux passes décisives ont marqué sa prestation.

Marseille a renversé Angers pour s’imposer 5-2, dimanche 18 octobre, lors de la septième journée de Ligue 1. Raolisoa avait ouvert le score à la 14e minute, sur un dégagement de Kondogbia dévié vers le but marseillais. Alors que l’OM était toujours mené, Timothy Weah a détourné un ballon dangereux devant son but à la 35e. Deux minutes plus tard, son centre a trouvé la tête d’Himad Abdelli pour l’égalisation. Kamissoko a ensuite marqué sur un corner d’Emerson à la 43e, donnant l’avantage aux visiteurs avant la pause.

Gouiri a porté le score à 1-3 à la 60e minute, en reprenant son penalty repoussé par le gardien. Le SCO est revenu à un but grâce au penalty d’El-Ouazzani (75e), mais Harit a redonné deux longueurs d’avance à Marseille à la 83e. Weah a enfin servi Igor Paixão pour le cinquième but, deux minutes plus tard. Avec ses deux passes décisives, l’international américain est donc intervenu sur la première et la dernière réalisation de cette victoire marseillaise contre le SCO, après son intervention défensive à 0-1.

La note FCM de Timothy Weah : 7/10

Son appréciation

Weah a corrigé une entame où son couloir n’était pas toujours suffisamment fermé. Son intervention défensive à 0-1 compte dans le déroulement du match, avant son centre pour l’égalisation d’Abdelli. Plus à l’aise dans ses échanges avec Harit, il a ensuite continué à apporter offensivement et a servi Paixão pour le cinquième but. Deux passes décisives et une progression nette au cours de la rencontre.

Les notes des médias

Média Note sur 10 Appréciation : synthèse L’Équipe 7/10 Une entame défensive difficile, puis une meilleure entente avec Harit, un sauvetage à 0-1 et deux passes décisives. Maxifoot 7,5/10 Deux passes décisives, des montées régulières et une intervention défensive importante. Désigné homme du match. Foot Mercato 7/10 Très actif à droite, auteur de deux passes décisives et d’une intervention défensive importante avant la pause.