OM : Bruno Genesio réclame plus d’ambition à Frank McCourt

Bruno Genesio a profité de sa conférence de presse pour évoquer les ambitions de l’OM et envoyer un message à Frank McCourt. L’entraîneur marseillais attend aussi une réaction immédiate de ses joueurs après la défaite contre l’Olympiacos. Le déplacement à Angers doit permettre au club phocéen de retrouver de la confiance.

Genesio veut revoir l’OM parmi les ambitieux

Alors que Frank McCourt fête ses dix ans à la tête de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio a été interrogé sur les ambitions du club pour les prochaines saisons. Le technicien estime que la période difficile traversée par l’OM doit servir à poser les bases d’un projet plus solide, avec une politique sportive et financière mieux adaptée.

« J’espère que l’ambition reviendra. Quand on est l’OM, on se doit d’être en haut du tableau, ambitieux dans les compétitions européennes, surtout en C1, la plus belle. Il y a une histoire avec la Coupe d’Europe dans notre club. Si cette période difficile, à tous les niveaux, peut nous permettre de poser des bases et fondations sur un projet pérenne pour les prochaines saisons à venir, ça sera une réussite. Parfois dans l’échec, il y a des prises de conscience et des choses qui permettent à l’avenir de retrouver des ambitions avec surtout des politiques sportives et financières plus adaptées à un club de football. »

Le manque d’engagement ciblé après l’Olympiacos

Après la défaite contre l’Olympiacos en Ligue Europa, l’entraîneur marseillais a organisé un retour vidéo afin d’identifier les dysfonctionnements de son équipe. Il a notamment insisté sur le manque d’engagement dans les deux surfaces et sur les insuffisances observées lors des coups de pied arrêtés, tout en reconnaissant que l’OM produit parfois de bonnes séquences dans le jeu.

« On a fait un retour vidéo après le match, c’était nécessaire car il y a des choses qui m’ont frappé, à corriger. On manque cruellement d’engagement dans les deux surfaces. Aussi bien pour marquer des buts, se sacrifier et se jeter au premier poteau ou s’engager entre les deux défenseurs. Et sur coups de pied arrêtés, pareil. Je dis souvent que l’attitude sur CPA est révélatrice de l’engagement de l’équipe et force est de constater que ce n’est pas suffisant pour nous dans les deux surfaces. C’est bien dommage car je trouve qu’on fait dans le jeu de très bonnes choses. »