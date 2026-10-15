OM – Olympiakos : le onze marseillais avec Meité et Maupay !

Bruno Genesio a annoncé qu’une grande partie des joueurs utilisés à Troyes débuterait ce jeudi soir face à l’Olympiakos. Avant ce rendez-vous de Ligue Europa au Vélodrome, l’entraîneur a décidé de lancer Bamo Meité dans l’axe !

Genesio veut prolonger la dynamique de Troyes

En conférence de presse ce mercredi, Bruno Genesio est revenu sur le soutien reçu lors de la victoire de l’OM à Troyes. Pour le technicien, les rencontres européennes peuvent aussi nourrir une dynamique positive en championnat.

« La ferveur est tout le temps dans notre club. On le ressent les jours de matchs. Quand vous jouez à Troyes et que vous avez l’impression de jouer à domicile, ça veut dire beaucoup. On le ressent au quotidien, ça doit être une force supplémentaire. Je ne pense pas que ce soit un piège (pour le championnat). On parle beaucoup de l’enchaînement des matchs, de la fatigue que ça peut cumuler. C’est vrai, mais ça peut aussi amener de la confiance en championnat si les résultats sont bons. Il y a deux clubs, Lille et Rennes, où on a fait des séries d’invincibilité en jouant en Coupe d’Europe. Bien sûr qu’il y a une fatigue qui peut s’installer, mais la dynamique si elle est bonne peut amener beaucoup de choses. »

Concernant la composition, Genesio a donné une indication importante. Il entend conserver une base conséquente de l’équipe utilisée dimanche, tout en tenant compte de l’état physique de ses joueurs.

« Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte quand on joue plusieurs compétitions pour savoir si on fait tourner ou pas: la forme du moment, l’état de ceux qui ont eu des petites blessures, le contexte du match… Demain, il y aura une grande partie des joueurs qui ont joué contre Troyes qui seront présents au coup d’envoi. »

Le onze avec Meité et Abdallah

Derek Cornelius et Pierre-Émile Højbjerg sont absents pour cette rencontre.

Gardien : De Lange.

De Lange. Défense : Weah – Meité – Aguerd – Emerson.

Weah – Meité – Aguerd – Emerson. Milieux : Nnadi – Abdelli.

Nnadi – Abdelli. Milieux offensifs : Abdallah – Gomes – Paixão.

Abdallah – Gomes – Paixão. Attaquant : Maupay