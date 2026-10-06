OM : c’est confirmé pour Abdelli !

Bonne nouvelle pour l’OM à quelques jours de la reprise de la Ligue 1. Touché à la cheville gauche avec l’Algérie et aperçu avec une attelle et des béquilles, Himad Abdelli va beaucoup mieux. Selon La Provence, son entourage se montre rassurant et le milieu marseillais s’entraîne désormais normalement avec sa sélection.

« Ce n’est qu’un coup »

Les images avaient forcément inquiété l’OM. Sorti touché face au Burundi avec l’Algérie, Himad Abdelli avait ensuite été aperçu avec une béquille et une attelle à la cheville gauche.

Mais la situation semble finalement beaucoup moins grave que redouté.

Selon La Provence, qui a contacté son entourage, le milieu de terrain de 26 ans « va bien » et « s’entraîne normalement » avec la sélection algérienne.

« Ce n’est qu’un coup. »

Une entorse n’est pas encore totalement écartée, mais cette reprise rapide de l’entraînement constitue forcément un signal positif à quelques jours du déplacement à Troyes.

Une bonne nouvelle dans un milieu décimé

Le retour potentiel d’Abdelli serait particulièrement important pour Bruno Genesio, alors que les solutions se réduisent dans l’entrejeu.

Pierre-Emile Højbjerg s’est blessé avec le Danemark et reste incertain dans l’attente d’un diagnostic plus précis. Geoffrey Kondogbia poursuit de son côté son travail de reprise.

La blessure d’Højbjerg a encore compliqué les plans de Bruno Genesio avant la reprise.

Tochukwu Nnadi, Angel Gomes et le jeune Nouhoum Kamissoko font partie des autres solutions disponibles dans ce secteur.

Abdelli désormais candidat pour Troyes

À ce stade, rien ne garantit encore qu’Himad Abdelli sera titulaire dimanche, mais la tendance est nettement plus rassurante qu’au moment de sa sortie avec l’Algérie.

La possibilité de le voir figurer dans le groupe pour la reprise prend donc de l’épaisseur.

Genesio doit déjà gérer un véritable casse-tête dans la construction de son onze.

La situation sera surveillée jusqu’au dernier moment, d’autant que l’OM a déjà subi plusieurs alertes pendant cette trêve internationale.

Le club marseillais a été particulièrement touché par les pépins physiques de ses internationaux.

À cinq jours du déplacement à Troyes, cette amélioration concernant Abdelli représente en tout cas une vraie bouffée d’air pour Genesio dans un secteur de jeu où l’OM n’a quasiment aucune marge.