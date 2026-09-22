OM : 23 internationaux mobilisés pendant la trêve, le programme complet

La trêve internationale de septembre et octobre va concerner de nombreux joueurs de l’Olympique de Marseille, chez les professionnels comme au centre de formation. Au total, 23 Olympiens sont mobilisés avec différentes sélections. Aguerd, Højbjerg, Cornelius, Gouiri et Abdelli seront notamment concernés avec les équipes nationales A, tandis que plusieurs jeunes du centre de formation rejoignent les sélections de jeunes.
Aguerd, Gouiri, Abdelli, Højbjerg et Cornelius avec les A
Deux Marseillais rejoignent l’Algérie : Himad Abdelli et Amine Gouiri. Les Fennecs affronteront la Zambie le 25 septembre à Tizi Ouzou, puis le Burundi le 29 septembre à Bujumbura, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.
Nayef Aguerd retrouvera de son côté le Maroc. Les Lions de l’Atlas recevront le Gabon le 25 septembre à Rabat, avant d’affronter le Lesotho le 29 septembre en Afrique du Sud.
Le défenseur Derek Cornelius est convoqué avec le Canada pour trois rencontres amicales : face au Chili le 26 septembre à Toronto, au Pérou le 3 octobre à Montréal, puis aux États-Unis le 6 octobre à Minneapolis.
Enfin, Pierre-Emile Højbjerg disputera quatre rencontres de Ligue des Nations avec le Danemark : contre la Norvège le 24 septembre, le Pays de Galles le 27 septembre, le Portugal le 1er octobre, puis de nouveau le Pays de Galles le 4 octobre.
Plusieurs jeunes Olympiens avec les sélections Espoirs
Le jeune défenseur Kelyann Bezahaf participera à un stage en Afrique du Sud avec les U23 algériens, avec notamment une rencontre face au pays hôte.
Le gardien Ibrahim Gomis est lui convoqué avec les U23 du Maroc. Trois matchs sont prévus : face au Gabon le 26 septembre, au Mali le 1er octobre, puis à la Tanzanie le 6 octobre.
Tadjidine Mmadi rejoint les U20 français pour un tournoi international en Croatie. Les Bleuets affronteront l’Italie le 25 septembre, la Croatie le 28 septembre puis la Turquie le 1er octobre.
Les U19 français compteront également deux Marseillais : Milan Leccese et Antoine Valero. Ils participeront à un stage en Espagne avec trois rencontres face à l’Allemagne, l’Angleterre puis l’Italie.
Le programme des internationaux OM pic.twitter.com/FbyHyk9hHL
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 22, 2026
De nombreux joueurs du centre de formation appelés
La formation marseillaise sera également largement représentée dans les catégories de jeunes.
Rayan Ouro Bang Na est convoqué avec le Togo U23, Anis Doubal avec la Tunisie U23, Yanis Sellami avec l’Algérie U20, Ali Azhar avec les Comores U20 et Ziyad Baha avec le Maroc U20.
Chez les plus jeunes, Bleron Celiku rejoint l’Albanie U17, Kenzo Brignone et Ivan Guemdani l’Algérie U17, tandis que Elies Diallo et Eliott Leprieur sont retenus avec la France U17.
Wesley Boli représentera la Côte d’Ivoire U17, Edson Mbengi la France U16 et Lorenzo Fernandes Reimao le Portugal U16.
Au total, cette trêve illustre donc la forte présence internationale de l’OM, avec des cadres de l’équipe première mais également une importante représentation du centre de formation.
Les internationaux A
Algérie : Himad Abdelli et Amine Gouiri
Algérie – Zambie
Éliminatoires CAN 2027 – Vendredi 25 septembre à 20h à Tizi Ouzou
Burundi – Algérie
Éliminatoires CAN 2027 – Mardi 29 septembre à 14h à Bujumbura
Canada : Derek Cornelius
Canada – Chili
Match amical – Samedi 26 septembre à Toronto
Canada – Pérou
Match amical – Samedi 3 octobre à Montréal
États-Unis – Canada
Match amical – Mardi 6 octobre à Minneapolis
Danemark : Pierre-Emile Højbjerg
Norvège – Danemark
Ligue des Nations – Jeudi 24 septembre à 20h45 à Oslo
Danemark – Pays de Galles
Ligue des Nations – Dimanche 27 septembre à 18h à Copenhague
Danemark – Portugal
Ligue des Nations – Jeudi 1er octobre à 20h45 à Copenhague
Pays de Galles – Danemark
Ligue des Nations – Dimanche 4 octobre à 20h45 à Cardiff
Maroc : Nayef Aguerd
Maroc – Gabon
Éliminatoires CAN 2027 – Vendredi 25 septembre à 19h à Rabat
Lesotho – Maroc
Éliminatoires CAN 2027 – Mardi 29 septembre à 15h en Afrique du Sud
Les Espoirs et sélections U23
Algérie U23 : Kelyann Bezahaf
Stage de préparation en Afrique du Sud
Algérie – Afrique du Sud
Maroc U23 : Ibrahim Gomis
Stage de préparation
Maroc – Gabon
Samedi 26 septembre à 16h à Rabat
Maroc – Mali
Jeudi 1er octobre à 16h à Rabat
Maroc – Tanzanie
Lundi 6 octobre à Tanger
Togo U23 : Rayan Ouro Bang Na
Le jeune Olympien est convoqué avec la sélection U23 du Togo pour cette fenêtre internationale.
Tunisie U23 : Anis Doubal
Anis Doubal rejoint de son côté la sélection U23 de la Tunisie.
Les sélections U20
France U20 : Tadjidine Mmadi
Tournoi international en Croatie
France – Italie
Vendredi 25 septembre à 15h30
Croatie – France
Lundi 28 septembre à 15h30
France – Turquie
Jeudi 1er octobre à 12h45
Algérie U20 : Yanis Sellami
Yanis Sellami est convoqué avec la sélection U20 de l’Algérie.
Comores U20 : Ali Azhar
Ali Azhar rejoint les U20 des Comores.
Maroc U20 : Ziyad Baha
Ziyad Baha est retenu avec la sélection U20 du Maroc.
France U19 : Milan Leccese et Antoine Valero
Stage en Espagne
France – Allemagne
Vendredi 25 septembre à Nucia
Angleterre – France
Mardi 29 septembre à Nucia
France – Italie
Samedi 3 octobre à Nucia
Les sélections U17
Albanie U17 : Bleron Celiku
Bleron Celiku est convoqué avec l’Albanie U17.
Algérie U17 : Kenzo Brignone et Ivan Guemdani
Les deux jeunes Olympiens Kenzo Brignone et Ivan Guemdani rejoignent la sélection algérienne U17.
France U17 : Elies Diallo et Eliott Leprieur
Elies Diallo et Eliott Leprieur sont retenus avec l’équipe de France U17.
Côte d’Ivoire U17 : Wesley Boli
Wesley Boli est convoqué avec la Côte d’Ivoire U17.
Les sélections U16
France U16 : Edson Mbengi
Edson Mbengi rejoint la sélection française U16.
Portugal U16 : Lorenzo Fernandes Reimao
Lorenzo Fernandes Reimao est retenu avec le Portugal U16.
Une forte présence internationale pour l’OM
Entre les internationaux A et les différentes sélections de jeunes, l’OM sera largement représenté pendant cette trêve. Ce rassemblement sera particulièrement important pour les cadres comme Aguerd, Højbjerg, Cornelius, Gouiri et Abdelli, mais aussi pour les jeunes du centre de formation, nombreux à poursuivre leur progression sous les couleurs de leur sélection.
Pour Marseille, l’objectif sera aussi de récupérer l’ensemble de ses internationaux dans les meilleures conditions avant la reprise du championnat.