OM : 23 internationaux mobilisés pendant la trêve, le programme complet

La trêve internationale de septembre et octobre va concerner de nombreux joueurs de l’Olympique de Marseille, chez les professionnels comme au centre de formation. Au total, 23 Olympiens sont mobilisés avec différentes sélections. Aguerd, Højbjerg, Cornelius, Gouiri et Abdelli seront notamment concernés avec les équipes nationales A, tandis que plusieurs jeunes du centre de formation rejoignent les sélections de jeunes.

Aguerd, Gouiri, Abdelli, Højbjerg et Cornelius avec les A

Deux Marseillais rejoignent l’Algérie : Himad Abdelli et Amine Gouiri. Les Fennecs affronteront la Zambie le 25 septembre à Tizi Ouzou, puis le Burundi le 29 septembre à Bujumbura, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

Nayef Aguerd retrouvera de son côté le Maroc. Les Lions de l’Atlas recevront le Gabon le 25 septembre à Rabat, avant d’affronter le Lesotho le 29 septembre en Afrique du Sud.

Le défenseur Derek Cornelius est convoqué avec le Canada pour trois rencontres amicales : face au Chili le 26 septembre à Toronto, au Pérou le 3 octobre à Montréal, puis aux États-Unis le 6 octobre à Minneapolis.

Enfin, Pierre-Emile Højbjerg disputera quatre rencontres de Ligue des Nations avec le Danemark : contre la Norvège le 24 septembre, le Pays de Galles le 27 septembre, le Portugal le 1er octobre, puis de nouveau le Pays de Galles le 4 octobre.

Plusieurs jeunes Olympiens avec les sélections Espoirs

Le jeune défenseur Kelyann Bezahaf participera à un stage en Afrique du Sud avec les U23 algériens, avec notamment une rencontre face au pays hôte.

Le gardien Ibrahim Gomis est lui convoqué avec les U23 du Maroc. Trois matchs sont prévus : face au Gabon le 26 septembre, au Mali le 1er octobre, puis à la Tanzanie le 6 octobre.

Tadjidine Mmadi rejoint les U20 français pour un tournoi international en Croatie. Les Bleuets affronteront l’Italie le 25 septembre, la Croatie le 28 septembre puis la Turquie le 1er octobre.

Les U19 français compteront également deux Marseillais : Milan Leccese et Antoine Valero. Ils participeront à un stage en Espagne avec trois rencontres face à l’Allemagne, l’Angleterre puis l’Italie.

Le programme des internationaux OM pic.twitter.com/FbyHyk9hHL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 22, 2026

De nombreux joueurs du centre de formation appelés

La formation marseillaise sera également largement représentée dans les catégories de jeunes.

Rayan Ouro Bang Na est convoqué avec le Togo U23, Anis Doubal avec la Tunisie U23, Yanis Sellami avec l’Algérie U20, Ali Azhar avec les Comores U20 et Ziyad Baha avec le Maroc U20.

Chez les plus jeunes, Bleron Celiku rejoint l’Albanie U17, Kenzo Brignone et Ivan Guemdani l’Algérie U17, tandis que Elies Diallo et Eliott Leprieur sont retenus avec la France U17.

Wesley Boli représentera la Côte d’Ivoire U17, Edson Mbengi la France U16 et Lorenzo Fernandes Reimao le Portugal U16.

Au total, cette trêve illustre donc la forte présence internationale de l’OM, avec des cadres de l’équipe première mais également une importante représentation du centre de formation.

Les internationaux A

Algérie : Himad Abdelli et Amine Gouiri

Algérie – Zambie

Éliminatoires CAN 2027 – Vendredi 25 septembre à 20h à Tizi Ouzou

Burundi – Algérie

Éliminatoires CAN 2027 – Mardi 29 septembre à 14h à Bujumbura

Canada : Derek Cornelius

Canada – Chili

Match amical – Samedi 26 septembre à Toronto

Canada – Pérou

Match amical – Samedi 3 octobre à Montréal

États-Unis – Canada

Match amical – Mardi 6 octobre à Minneapolis

Danemark : Pierre-Emile Højbjerg

Norvège – Danemark

Ligue des Nations – Jeudi 24 septembre à 20h45 à Oslo

Danemark – Pays de Galles

Ligue des Nations – Dimanche 27 septembre à 18h à Copenhague

Danemark – Portugal

Ligue des Nations – Jeudi 1er octobre à 20h45 à Copenhague

Pays de Galles – Danemark

Ligue des Nations – Dimanche 4 octobre à 20h45 à Cardiff

Maroc : Nayef Aguerd

Maroc – Gabon

Éliminatoires CAN 2027 – Vendredi 25 septembre à 19h à Rabat

Lesotho – Maroc

Éliminatoires CAN 2027 – Mardi 29 septembre à 15h en Afrique du Sud

Les Espoirs et sélections U23

Algérie U23 : Kelyann Bezahaf

Stage de préparation en Afrique du Sud

Algérie – Afrique du Sud

Maroc U23 : Ibrahim Gomis

Stage de préparation

Maroc – Gabon

Samedi 26 septembre à 16h à Rabat

Maroc – Mali

Jeudi 1er octobre à 16h à Rabat

Maroc – Tanzanie

Lundi 6 octobre à Tanger

Togo U23 : Rayan Ouro Bang Na

Le jeune Olympien est convoqué avec la sélection U23 du Togo pour cette fenêtre internationale.

Tunisie U23 : Anis Doubal

Anis Doubal rejoint de son côté la sélection U23 de la Tunisie.

Les sélections U20

France U20 : Tadjidine Mmadi

Tournoi international en Croatie

France – Italie

Vendredi 25 septembre à 15h30

Croatie – France

Lundi 28 septembre à 15h30

France – Turquie

Jeudi 1er octobre à 12h45

Algérie U20 : Yanis Sellami

Yanis Sellami est convoqué avec la sélection U20 de l’Algérie.

Comores U20 : Ali Azhar

Ali Azhar rejoint les U20 des Comores.

Maroc U20 : Ziyad Baha

Ziyad Baha est retenu avec la sélection U20 du Maroc.

France U19 : Milan Leccese et Antoine Valero

Stage en Espagne

France – Allemagne

Vendredi 25 septembre à Nucia

Angleterre – France

Mardi 29 septembre à Nucia

France – Italie

Samedi 3 octobre à Nucia

Les sélections U17

Albanie U17 : Bleron Celiku

Bleron Celiku est convoqué avec l’Albanie U17.

Algérie U17 : Kenzo Brignone et Ivan Guemdani

Les deux jeunes Olympiens Kenzo Brignone et Ivan Guemdani rejoignent la sélection algérienne U17.

France U17 : Elies Diallo et Eliott Leprieur

Elies Diallo et Eliott Leprieur sont retenus avec l’équipe de France U17.

Côte d’Ivoire U17 : Wesley Boli

Wesley Boli est convoqué avec la Côte d’Ivoire U17.

Les sélections U16

France U16 : Edson Mbengi

Edson Mbengi rejoint la sélection française U16.

Portugal U16 : Lorenzo Fernandes Reimao

Lorenzo Fernandes Reimao est retenu avec le Portugal U16.

Une forte présence internationale pour l’OM

Entre les internationaux A et les différentes sélections de jeunes, l’OM sera largement représenté pendant cette trêve. Ce rassemblement sera particulièrement important pour les cadres comme Aguerd, Højbjerg, Cornelius, Gouiri et Abdelli, mais aussi pour les jeunes du centre de formation, nombreux à poursuivre leur progression sous les couleurs de leur sélection.

Pour Marseille, l’objectif sera aussi de récupérer l’ensemble de ses internationaux dans les meilleures conditions avant la reprise du championnat.