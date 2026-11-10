Après des semaines de critiques et de doutes, Bruno Genesio fait désormais l’unanimité sur RMC. Au lendemain de la victoire de l’Olympique de Marseille à Lens (1-2), Walid Acherchour a salué le redressement spectaculaire du club phocéen. Pour le consultant RMC, l’entraîneur marseillais sort considérablement renforcé d’une période qui aurait pu lui coûter sa place.

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L’OM a complètement renversé la situation. Après un mois de septembre particulièrement difficile, les hommes de Bruno Genesio viennent d’enchaîner cinq victoires consécutives en Ligue 1 et occupent désormais la quatrième place du classement. À cette série s’ajoute un succès européen sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1).

Une transformation qui impressionne Walid Acherchour. Lundi soir, dans l’After Foot sur RMC, le consultant a reconnu le mérite de l’entraîneur marseillais, après avoir lui-même critiqué certains de ses choix et de ses déclarations en début de saison.

Acherchour : « Genesio sort grandi de cette période »

Pour Acherchour, la réussite actuelle de l’OM prend une dimension particulière lorsqu’on se souvient du contexte dans lequel évoluait Genesio il y a encore quelques semaines.

« Genesio sort grand gagnant de cette trêve-là. Si on reprend les trajectoires entre ce qu’on disait avant la trêve de septembre et entre les deux trêves, ce qu’a fait Genesio avec cette équipe, et ce qu’ont fait les joueurs, c’est extraordinaire. Vraiment ! Se remettre dedans de cette manière avec tout ce qui a été dit… Même lui, dans sa communication, il y a des choses qui m’avaient déplu. Notamment après le match contre le Paris Saint-Germain, après Rennes… »

Le consultant a également rappelé les tensions et les interrogations qui entouraient alors l’entraîneur olympien.

« Lui-même expliquait après le match contre le Paris Saint-Germain qu’il allait réfléchir. Et derrière, ce cinq à la suite en Ligue 1 avec, en plus, la victoire à Leverkusen en Ligue Europa, chapeau. Chapeau ! Vraiment, il sort grandi. Il sort grandi de cette période. »

Une reconnaissance qui intervient après la victoire de Marseille sur la pelouse de Lens↗, obtenue grâce à un but décisif de Keyliane Abdallah en fin de rencontre.

Après avoir traversé une période de fortes turbulences, Bruno Genesio a donc réussi à inverser le rapport de force. Pour Acherchour, le redressement de l’OM ne tient pas du hasard : il récompense le travail d’un entraîneur qui a su maintenir son cap malgré les critiques.