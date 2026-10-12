OM : « C’est inadmissible ! »… Kevin Diaz réclame une sanction !

La sortie d’Igor Paixao à Troyes continue de faire parler. Remplacé en fin de rencontre alors que l’OM menait 1-0, l’ailier brésilien avait affiché son agacement. Dans l’After Foot sur RMC, Kevin Diaz a très sévèrement critiqué son attitude et estime que le club devrait réagir.

« Tu sors, tu encourages tes coéquipiers »

Kevin Diaz n’a pas du tout apprécié la scène. Pour le consultant de RMC, le contexte sportif de l’OM imposait à Paixao de montrer davantage de maîtrise au moment de sa sortie.

« C’est inadmissible ! Tu sors, t’es dans une période très compliquée, t’encourages tes coéquipiers, tu remercies, tu tapes dans la main de ton partenaire. T’es un leader, on t’a gardé, on a refusé 35 patates. »

Le consultant reproche donc au Brésilien son attitude alors que Marseille traversait une période délicate et cherchait précisément à préserver un succès important.

« Moi, tu m’as saoulé ! »

Diaz a ensuite durci encore davantage son discours.

« Le sourire, les machins, les dents blanches, c’est bon, moi, tu m’as saoulé ! »

Une sortie très virulente, qui contraste avec la volonté de Bruno Genesio de calmer le jeu après la rencontre.

Le coach marseillais avait en effet préféré parler de frustration et d’énervement, assurant que Paixao gardait toute sa confiance.

Diaz réclame une sanction

Kevin Diaz estime de son côté que l’épisode ne devrait pas rester sans suite.

« Moi, je suis directeur sportif, demain, je le convoque avec son agent direct. »

Et il va encore plus loin :

« On est dans une galère sans nom, t’es au courant ? Tu vas faire la star à sortir à la 88e à 1-0. Faut sanctionner ! »

Le consultant réclame donc clairement une réponse de la direction marseillaise.

À ce stade, il s’agit uniquement de la position de Kevin Diaz. L’OM n’a annoncé aucune sanction contre Igor Paixao, tandis que Bruno Genesio a au contraire choisi de dédramatiser l’incident.